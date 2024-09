Pour surmonter les défis liés à la transition énergétique, les experts font preuve d’innovation. Tout comme le soleil, le vent est une source d’énergie verte qui peut nous aider à nous passer des combustibles fossiles. Situées à environ 20 mètres au-dessus du sol, les turbines qui convertissent cette énergie en électricité ne fonctionnent pas de manière optimale. Cela est dû en partie à leur emplacement qui n’est pas propice à la capture du vent. Même les grandes éoliennes, telles que l’Haliade X installée à Rotterdam en 2019 sur un mât de 260 mètres de haut, ne permettent pas encore d’exploiter pleinement la force du vent.

Une éolienne volante

La technologie BAT (Buoyant Airborne Turbine) de l’entreprise américaine Altaeros a été développée en 2010 pour résoudre ce problème. Elle reposait sur l’utilisation d’une éolienne aéroportée pour permettre d’exploiter les vents de haute altitude. Ces derniers ont l’avantage d’être plus stables que les vents qui circulent au niveau du sol. De plus, ils se déplacent plus rapidement et possèdent une densité de puissance bien plus élevée. Avec cette solution révolutionnaire, la start-up basée à Somerville, dans l’État du Massachusetts, aux États-Unis, souhaitait ainsi favoriser l’utilisation à grande échelle de l’énergie éolienne.

Récolter plus d’énergie

Le concept adopté par Altaeros impliquait l’utilisation d’un aérostat gonflé à l’hélium. L’énorme structure intègre une turbine qui tourne grâce à l’énergie cinétique du vent. Relié à une station au sol par un câble qui transporte également l’électricité produite, l’engin volant avait été conçu pour s’aligner automatiquement avec la direction optimale du vent. De plus, il peut être déployé à une altitude maximale de 2000 mètres, où les vents sont plus forts et plus constants. Grâce à cette conception aéroportée, la Buoyant Airborne Turbine serait capable de produire jusqu’à 2,5 fois plus d’énergie que les éoliennes classiques.

Résistante et efficace

L’aérostat possèdait une structure en fibre de carbone. D’après la société, cela le rend à la fois léger et résistant. En théorie, l’éolienne BAT résisterait ainsi à des vents allant jusqu’à 200 km/h. Cette conception en avait fait également une machine pouvant potentiellement transformer les ouragans en électricité. Compte tenu de sa facilité d’installation et de son efficacité, cette éolienne révolutionnaire serait adaptée aux communautés rurales et insulaires. Elle conviendrait également aux industries minières, pétrolières et gazières, ainsi qu’aux secteurs de l’agriculture et du divertissement.

Par ailleurs, Altaeros promettait une baisse des coûts d'installation et de transport jusqu'à 90 % grâce à un déploiement conteneurisé qui ne nécessite pas de tour. Malheureusement et sans explication, le projet semble aujourd'hui complètement abandonné. Plus d'infos : altaeros.com.