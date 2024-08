Flower Turbines, une éolienne domestique en forme de tulipe, silencieuse et sans danger pour les oiseaux

Tout comme le Soleil, le vent est une source d’énergie renouvelable qui peut nous aider à réduire notre dépendance aux combustibles fossiles. C’est d’ailleurs pour cette raison que les entreprises comme le géant chinois MingYang s’intéressent de près à ce concept jugé prometteur pour l’avenir énergétique de l’humanité. Force est cependant de reconnaitre que par rapport à celle du photovoltaïque, l’adoption de l’éolien est à la traine dans le secteur résidentiel et au sein des agglomérations. Les machines permettant de produire de l’électricité à partir du vent semblent ainsi être destinées aux milieux ruraux et aux installations offshores. Selon les experts, cela s’explique par le fait que les turbines peuvent être bruyantes et représenter un danger pour les oiseaux.

Un fonctionnement sûr

Avec ses solutions innovantes, Flower Turbines veut changer la donne. Cette start-up ambitieuse a mis au point des éoliennes adaptées aux projets d’énergie renouvelable à petite échelle. Cela en fait des options idéales pour les maisons et les bâtiments situés au cœur des villes. Contrairement aux générateurs éoliens classiques à axe horizontal, ces machines de nouvelle génération sont construites autour d’une structure à axe vertical. De plus, elles sont beaucoup plus petites avec une hauteur comprise entre 2 mètres et 5,5 mètres. Outre leur design innovant et attrayant, ces éoliennes promettent d’être respectueuses de la faune et sont silencieuses.

Convient à différents types de bâtiments

Par ailleurs, les éoliennes Flower Turbines auraient l’avantage de pouvoir produire de l’électricité avec une vitesse de vent plus faible : dès 0,7 m/s. Autant dire qu’elles devraient pouvoir fonctionner correctement, même installées sur le toit ou la terrasse d’un petit bâtiment résidentiel ou au sommet d’un gratte-ciel. Dans les deux cas, l’utilisateur devrait ainsi bénéficier d’une production d’électricité en continu. Fait intéressant, la société affirme que l’utilisation de plusieurs éoliennes placées les unes à côté des autres, peut améliorer le rendement global jusqu’à 50 % grâce à un phénomène aérodynamique connu sous le nom d’effet bouquet.

Peut être associé à des panneaux solaires

Les produits de Flower Turbines sont protégés par des brevets. Ils s’installent facilement puisque cette opération ne nécessite aucun montage par boulon. Au lieu de cela, ils se maintiennent en place grâce à un système de lestage. De plus, la marque a veillé à ce que le réglage soit le moins complexe possible. Pour permettre aux ménages et aux utilisateurs professionnels de mieux tirer parti des énergies renouvelables, le système peut être couplé à l’énergie solaire. Enfin, sachez que les Flower Turbines sont conçues pour durer avec une durée de vie estimée à 20 ans et une capacité à supporter des rafales de près de 200 km/h. Plus d’infos : flowerturbines.com. Seriez-vous prêts à installer ce genre d’éoliennes chez vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .