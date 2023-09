TouchWind : Mono, l’invention d’une éolienne à une seule pale, supportant des vents jusqu’à 252 km/h

Pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, il faut que nous renforcions nos capacités de production d’énergie renouvelable. Comme le Soleil, le vent est une source d’énergie à la fois propre et durable. Raison pour laquelle de plus en plus d’entreprises se lancent dans le secteur de l’éolien. C’est le cas par exemple de la startup néerlandaise TouchWind qui a développé une éolienne flottante dont la principale particularité réside dans le fait qu’elle est munie d’une seule pale. Une conception qui n’a pas été choisie par hasard dans la mesure où cela procure de nombreux avantages. De plus, cette pièce qui fait tourner l’alternateur est dépourvue de commande de pas.

Une éolienne qui promet une grande fiabilité

Grâce à sa conception innovante, l’éolienne de TouchWind promet entre autres une réduction des coûts et des temps d’arrêt. En effet, si la jeune entreprise a inventé cette turbine révolutionnaire, c’est justement pour trouver l’équilibre entre la capacité de production d’énergie et les coûts (coûts de fabrication, coûts d’exploitation, coûts de maintenance, etc.) La startup affirme également avoir mis l’accent sur la longévité et la fiabilité. Concrètement, la solution mise au point par TouchWind consiste en une sorte de pylône posé sur ce qui semble être un tonneau avec une grande bouée flottante suspendue en dessous.

Peut continuer à tourner, même en cas de tempête

Par rapport aux éoliennes traditionnelles à trois pales, ce modèle développé par la startup néerlandaise s’avère 30 % moins cher à fabriquer. Cela est dû au fait qu’il est doté d’une seule pale. À cela s’ajoute l’absence de système de contrôle complexe du pas. Alors que la plupart des turbines classiques sont obligées d’arrêter de tourner dès lors que la vitesse du vent dépasse les 90 km/h, sous peine d’entraîner des dommages structurels, l’éolienne de TouchWind peut supporter des vents allant jusqu’à 252 km/h. Cela permet de réduire les temps d’arrêt, et d’éviter ainsi les coupures de l’approvisionnement en électricité, en cas de tempête par exemple.

Une conception intelligente

Cette capacité à supporter des vents à grande vitesse est rendue possible par un mécanisme intelligent qui permet à la pale de se mettre à l’horizontale au fur et à mesure que la vitesse du vent augmente. Pour empêcher la plateforme de dériver ou de décoller, TouchWind a prévu un système d’ancrage par câble. Toujours selon la start-up, la turbine peut être remorquée facilement vers le site d’implantation. Pour l’heure, nous n’avons pas encore suffisamment de données techniques à propos de cette éolienne innovante. Mais notez tout de même qu’un modèle avec une pale de 200 m serait capable de produire jusqu’à 12 MW d’électricité. Plus d’infos : touchwind.org.

cliquez sur la bulle à droite pour publier un commentaire). x Veuillez laisser un commentaire à ce sujet Que pensez-vous de cette éolienne monopale ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte ().