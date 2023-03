L’invention d’une éolienne en bois « modulaire » facile à installer et plus écologique

Nous connaissons tous les éoliennes et leurs immenses pales blanches, souvent jugées assez inesthétiques. Les pales des éoliennes sont généralement fabriquées à partir de matériaux composites tels que la fibre de verre, la résine époxy ou le matériau composite à base de carbone. Ces matériaux sont choisis pour leur légèreté, leur résistance à la corrosion, leur durabilité et leur capacité à résister aux conditions météorologiques difficiles. Une entreprise suédoise spécialisée dans la construction bois, Modvion, entend révolutionner les pales des éoliennes en les construisant en bois. Une approche qui consiste à utiliser des matériaux durables et une technologie innovante pour créer des éoliennes efficaces et esthétiques. Découverte

Quel est le concept de Modvion ?

L’entreprise fondée par David Olivegren et Otto Lundman entend défier le potentiel du bois. Un matériau précieux qu’elle souhaite utiliser de manière stratégique dans le secteur du bâtiment pour remplacer le béton ainsi que l’acier, notamment dans le cas des éoliennes. Le bois est tout aussi efficace que les autres matériaux et il a l’avantage de réduire les niveaux de CO₂ dans l’atmosphère. Leurs éoliennes en bois sont conçues pour être respectueuses de l’environnement et s’intégrer harmonieusement dans les paysages naturels. Les pales sont en bois stratifié, à la fois léger et résistant, tandis que les tours sont en bois stratifié collé. La conception est également modulaire. Ce qui facilite le montage et le démontage pour l’entretien et le transport. Le concept de Modvion représente une approche innovante des énergies renouvelables, en alliant la beauté du produit rendu par le bois et la durabilité.

Une éolienne en bois déjà installée en Suède

Mesurant 30 m de haut, la première éolienne en bois Modvion a été installée à Björkö, près de Gothenburg. L’entreprise précise que cette éolienne possède une structure modulaire et qu’elle est conçue à partir de bois lamellé-collé, fabriqué à l’usine de Moelven à Töreboda. « Léger, résistant, carboneutre, le bois offre des avantages indéniables pour la construction d’éoliennes », selon le président de l’entreprise, Otto Lundman. Notons que ce prototype installé est de petite taille. L’entreprise peut ériger des mâts de 150 m de hauteur au maximum et prévoyait la commercialisation dès 2022. Des contrats ont déjà été signés avec deux grands spécialistes de l’éolien en Suède. L’utilisation du bois pour fabriquer des éoliennes n’est pas une idée nouvelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Modvion.com.

Le bois, un matériau d’avenir pour les éoliennes en Europe

En 2012 déjà, l’entreprise allemande Timbertower inventait la première éolienne en bois à Hanovre (100 m de haut). L’entreprise danoise LM Wind Power a également développé des pales d’éoliennes en bois lamellé-collé, grâce à un matériau composite à base de bois et de résine époxy pour renforcer la structure. En France, c’est l’entreprise Innovent qui se trouve déjà sur ce marché porteur avec deux prototypes d’éoliennes à mâts en bois-acier à Argentan, dans l’Orne. Cependant, aucune entreprise n’était encore parvenue à commercialiser leurs éoliennes en bois.

Après avoir investi deux millions d’euros dans la recherche et le développement, Innovent a installé le 2ᵉ mât en bois à la fin de l’année 2021. Des mâts en acier/bois qui assurent un meilleur recyclage en fin de vie. Ils requièrent huit fois moins de béton pour les fondations et deux fois moins d’acier pour les construire. De plus, fabriqués en Alsace avec du bois français, ils assurent du travail à 24 entreprises françaises, toutes dotées d’un savoir-faire indispensable. Enfin, pour la planète, c’est une division de moitié des émissions de CO₂. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Innovent.fr.