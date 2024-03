« Neutre en carbone », Veer lance la construction du premier porte-conteneurs électrique à énergie éolienne

Lors des dernières décennies, nous avons assisté à une augmentation rapide des émissions de gaz à effet de serre. Une hausse qui est en grande partie due au recours aux combustibles fossiles. Pour le secteur du transport en particulier, les émissions de CO2 sont passées de 2,84 milliards de GtCO₂ en 1970 à plus de 7 milliards de GtCO₂ durant les premières années de la décennie 2020. Face à ce constat particulièrement alarmant, les entités privées et les gouvernements déploient des efforts importants pour décarboner les transports. En Amérique du Nord, la start-up Veer Group fait partie de ces sociétés privées qui ambitionnent de rendre les bateaux neutres en carbone.

Une propulsion mixte

La jeune entreprise développe depuis quelques années un porte-conteneurs censé révolutionner le transport maritime. Décrit comme « zéro émission absolue » par l’Organisation maritime internationale (OMI), le batiment a la particularité d’adopter deux modes de propulsion différents. Il peut se déplacer grâce à des moteurs électriques alimentés par des piles à combustible à hydrogène. En plus de cela, Veer a imaginé des voiles baptisées DynaRig, un système moderne reproduisant un gréement carré qui permet de naviguer en s’appuyant sur la force du vent. En combinant ces technologies, la solution pionnière de la firme basée aux Bahamas promet une vitesse et une autonomie impressionnantes.

Bientôt construit en Europe ?

Bref, les promesses autour de ce navire révolutionnaire sont toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Après plusieurs années passées dans un stade conceptuel, le premier porte-conteneurs grandeur nature de la société est désormais sur le point de prendre la mer. Celui-ci est connu sous le nom de Design N° 1 et mesurera près de 100 mètres de long. Comme le rapporte notre source, Veer a obtenu une lettre d’intention (LOI) de 50 millions d’euros pour financer la conception et la construction de l’engin. De plus, elle a reçu des offres de construction de la part de plusieurs chantiers navals implantés en Europe.

« Un navire exemplaire »

Le nom du chantier naval retenu pour le projet devrait être connu d’ici peu. Autant dire que la construction du premier porte-conteneurs zéro émission au monde ne devrait plus tarder à commencer. En attendant, il convient de rappeler que le Design N° 1 a déjà reçu l’approbation de principe complète (AiP) de l’American Bureau of Shipping (ABS).

Le bâtiment a également été désigné par l'Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA) comme navire exemplaire pour les études industrielles sur l'éolien et l'hydrogène. Avec cette innovation, Veer ambitionne de proposer à ses clients un service de transport maritime rapide, fiable et surtout à faible empreinte carbone. D'après elle, sa technologie fait partie des « solutions que les marchés et les gouvernements attendent ». Plus d'infos : veer.voyage.