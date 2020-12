Syroco : ce voilier révolutionnaire équipé d’un foil veut naviguer à 150 km/h (81 noeuds) sans moteur !

Actuellement, le record de vitesse à voile est détenu par Paul Larsen qui a réussi à naviguer à 65,45 nœuds, soit à 120,38 km/h. Pour atteindre cet exploit, le navigateur australien a développé lui-même son voilier équipé d’une voile rigide de 22 mètres carrés. Une embarcation qui a nécessité dix années de travail.

Une start-up française veut aujourd’hui battre ce record datant de 2012. Il s’agit de Syroco, une jeune pépite marseillaise fondée en 2019 par l’ancien champion du monde de kitesurf Alex Caizergues en collaboration avec le fondateur de Talend et le fonds de capital-risque Serrena Data Ventures. Avec son voilier éponyme, elle se dit être en mesure d’atteindre les 150 km/h.

Un nouveau record du monde en approche ?

Pour l’heure, Syroco est au stade du prototype, mais le concept s’avère très prometteur. On ne sait pas encore exactement quand il sortira, mais l’entreprise vise une première mise à l’eau l’année prochaine. Autant dire que le nouveau record de vitesse tant vanté par Alex Caizergues et son équipe devrait être établi d’ici fin 2021. Sachez que la start-up travaille dans ce projet avec le concours de risingSUD, d’EPA Euromediterranée, de la CCIMP, de la SATT Sud Est et du World Trade Center.

Compte tenu du nombre important des partenaires de Syroco dans le projet, nous pouvons dire que celui-ci intéresse pas mal de monde. En début d’année, la jeune pousse a par exemple organisé une campagne qui lui a permis d’engranger 800 000 dollars. Plus récemment encore, une autre campagne s’est soldée par des contributions financières atteignant 1,4 million d’euros.

Des essais en 2020

En attendant la mise à l’eau officielle prévue pour l’année prochaine, le voilier Syroco fera cette année l’objet de plusieurs tests. Les essais à l’échelle de chaque élément du navire devraient être achevés en 2020, note As.com. Il faut savoir que si Caizergues s’est lancé dans ce challenge de construire le voilier le plus rapide au monde, ce n’est pas seulement dans le but de battre le record détenu par Paul Larsen. Il vise également à prouver au monde entier qu’il est possible d’atteindre une vitesse importante en utilisant le vent qui est une énergie propre et gratuite.

Une voilier qui « vole » au dessus de l’eau

Sinon, le Syroco ressemble plutôt à un petit avion qu’à un engin conçu pour fonctionner sur l’eau. Sa capsule sera en mesure d’accueillir deux personnes. Pour atteindre la vitesse phénoménale de 150 km/h, le voilier s’inspire du fonctionnement du kitesurf avec, notamment, sa voile suspendue dans l’air. Par ailleurs, ses concepteurs ont opté pour le système du foil qui permet à la cabine d’être « suspendue » au dessus de l’eau, permettant de réduire la friction.