Weenav : un moteur électrique pour les nouveaux bateaux et rétrofiter les anciennes embarcations

La décarbonation du secteur du transport maritime et fluvial est une nécessité pour lutter contre le réchauffement climatique. Un marché extrêmement porteur ou les initiatives ne manquent pas. Récemment encore, nous avons vu que Veer s’apprêtait à lancer la construction du premier porte-conteneur « zéro émission absolue » au monde. De son côté, la start-up française FinX conçoit et commercialise des moteurs hors-bords électriques qui permettent aux bateaux de se déplacer plus naturellement grâce à un mécanisme à nageoires. Aujourd’hui, c’est au tour d’une autre jeune pousse française de lancer sa propre solution pour réduire l’impact environnemental des bateaux.

Un système 100 % électrique

Basée à Lille, Weenav a été fondée en avril 2022 par trois jeunes ingénieurs : Kevin Capendu, Antoine Bouchez et Anthony Tartare. Le trio a d’abord envisagé de développer des voitures électriques avant de se consacrer à la conception de solutions de propulsion électriques pour le domaine nautique. Leur technologie consiste en un ensemble de dispositifs qui permettent d’électrifier aussi bien un bateau neuf qu’un bateau ancien (rétrofit). Concrètement, il s’agit d’un kit de motorisation 100 % électrique comprenant un moteur, une batterie ainsi qu’un système de commande sophistiqué. À noter que le système peut également être installé sur une embarcation thermique pour rendre celle-ci hybride.

Garantir un fonctionnement optimal

La particularité de l’approche mise en œuvre par Weenav est qu’elle favorise l’efficacité et la fiabilité grâce à des solutions sur-mesure. À travers cette politique, l’entreprise s’assure que chaque bateau équipé possède des performances comparables, voire supérieures à celles d’une embarcation propulsée par un moteur thermique. Pour ce faire, l’équipe de la start-up lilloise se fonde sur les trajets quotidiens réalisés par l’engin pour déterminer la puissance du moteur et la capacité de batteries nécessaires pour garantir un fonctionnement optimal. Weenav veille aussi à ce que le poids des accumulateurs ne dépasse pas celui d’un moteur thermique. Raison pour laquelle sa technologie est principalement conçue pour les embarcations qui font plus de 8 mètres de long.

Les professionnels d’abord

Pour des raisons financières, Weenav cible pour l’instant les professionnels du secteur du transport fluvial. Avec un coût moyen estimé à 200 000 euros, la solution pourrait être difficile à rentabiliser pour un utilisateur particulier. Toutefois, l’utilisation régulière et payante devrait permettre d’avoir un retour sur investissement plus ou moins rapide. L’entreprise vise à cet effet les opérateurs de navettes fluviales dont les courts trajets facilitent la recharge des batteries.

Bien sûr, Anthony Tartare et ses collaborateurs ont également la mer en ligne de mire. Mais, pour des raisons techniques, notamment en termes d’autonomie, cette option fait actuellement l’objet d’études approfondies. En attendant, l’entreprise développe une application mobile pour répertorier les points de recharge disponibles. Plus d’infos : weenav.com. Avez-vous un avis sur l’électrification des bateaux ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .