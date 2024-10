« Ultra puissant », Pangea Aerospace développe un moteur Aerospike révolutionnaire

En collaboration avec l’entreprise privée Pangea Aerospace, basée à Barcelone, l’ESA a annoncé son intention de créer un moteur-fusée à très forte poussée destiné aux futurs lanceurs européens réutilisables. Si tout se passe bien, le Kronos pourrait voir le jour au cours des prochaines années. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du New Space européen qui vise à révolutionner le secteur spatial du Vieux continent. Pangea Aerospace ambitionne de concevoir, depuis sa création en 2018, le propulseur spatial le plus puissant jamais construit par l’Europe. Pour cela, elle s’intéresse de près à la technologie Aerospike qui est censée permettre d’atteindre des performances sans précédent. Par exemple, le Kronos pourrait générer plus de 2 mégatonnes de poussée.

Un cycle de combustion échelonné

L’Agence spatiale européenne prévoit d’utiliser ce moteur révolutionnaire pour propulser aussi bien les vaisseaux habités que les engins spatiaux destinés aux missions d’exploration. Sa conception qui met l’accent sur la polyvalence ferait de ce propulseur en développement chez Pangea Aerospace une alternative prometteuse aux moteurs-fusées à réaction conventionnels. La jeune pousse envisage de mettre en œuvre un cycle de combustion échelonné. Cette architecture devrait permettre au Kronos de se conformer aux exigences très élevées des futurs véhicules spatiaux ultra-lourds en matière de puissance. Par ailleurs, à travers cette collaboration, l’ESA compte jeter les bases d’une nouvelle génération de lanceurs pouvant concurrencer les technologies américaines et chinoises en termes de rendement, de coût et de durabilité.

De nombreux autres collaborateurs

Comme le rapporte notre source, Pangea Aerospace n’est pas le seul partenaire de l’Agence spatiale européenne dans ce projet ambitieux. La jeune société a été choisie pour diriger un consortium européen dont les membres contribueront au développement du puissant moteur Aerospike. Parmi eux, Apco Technologies s’occupera de la partie logistique. De son côté, Spacedreams supervisera en profondeur les tests d’évaluation de l’efficacité du Kronos. Le projet voit aussi la participation de Safran et Sabca dont la mission consiste à développer la technologie des sous-systèmes de propulsion.

Une conception qui intéresse les scientifiques depuis des décennies

L’entreprise française Latitude, basée à Reims, ainsi que l’Empa et l’École Polytechnique de Milan font également partie des entités impliquées dans le développement du moteur-fusée de nouvelle génération. À noter que le concept du moteur Aerospike n’est pas vraiment nouveau. Apparue dans les années 60, cette technologie est encore essentiellement au stade théorique puisque personne n’a réussi jusqu’ici à créer un modèle pleinement opérationnel. Elle s’inspire de la tuyère de Laval que l’on trouve dans les moteurs-fusées traditionnels. L’idée consiste à allonger la tuyère et à lui donner une forme pointue afin d’optimiser l’écoulement des gaz d’échappement. Plus d’infos : pangeaaerospace.com. Ce projet réussira-t-il à atteindre ses objectifs selon vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .