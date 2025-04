Toyota a inventé un moteur hybride de 15 chevaux, monocylindre et sans vilebrequin

Il s’agit d’une invention qui date certes de plusieurs années auparavant, mais le concept est si intéressant qu’il mérite d’être mis en évidence. Toyota est connue pour ses technologies futuristes dans le domaine automobile. Fidèle supporteur du thermique, le géant japonais s’efforce de réduire l’empreinte carbone des moteurs à combustion interne à travers des concepts innovants. En 2014, il a ainsi dévoilé un concept de moteur hybride sans vilebrequin à piston libre. Conçu pour alimenter un véhicule électrique, celui-ci pourrait permettre de réduire la taille de la batterie tout en limitant les émissions de gaz à effet de serre grâce à une efficacité élevée, soit de 42 %.

Un générateur linéaire

Ce rendement phénoménal est dû à la mise en œuvre d’une conception qui réduit considérablement la friction. Le moteur se compose de deux compartiments qui travaillent ensemble pour produire de l’électricité. Le premier est une chambre de combustion où le carburant est brûlé pour déplacer le piston et générer un mouvement mécanique. Le second compartiment est un générateur linéaire qui transforme ledit mouvement en courant alternatif. Avec cette technologie révolutionnaire, Toyota veut concilier énergie électrique et énergie thermique afin de répondre aux nouvelles exigences du marché de l’automobile, notamment en termes de respect de l’environnement. L’idée consiste à utiliser l’électricité produite par le petit bloc pour charger en continu la batterie d’une voiture électrique. En effet, le moteur est destiné à être intégré au véhicule lui-même.

Révolutionner la conception des véhicules électriques

D’après le géant japonais, l’utilisation de cette technologie est censée permettre d’améliorer l’autonomie des véhicules électriques tout en réduisant la capacité des accumulateurs nécessaires à leur fonctionnement. Bien sûr, cela devrait avoir un impact positif sur les performances générales grâce à une réduction du poids. En outre, le concept devrait permettre de concevoir des véhicules hybrides sans embrayage ni système de transmission complexe puisque les moteurs électriques peuvent être incorporés directement dans les roues. Le mouvement des soupapes, lui, est contrôlé par un système électrique.

Un moteur hybride compact ?

Le prototype présenté par Toyota à l’époque faisait à peine 60 cm de long et 20 cm de large. Il s’agissait d’un bloc deux-temps avec seulement un cylindre. Pourtant, il était en mesure de développer une puissance de 15 ch. Selon le fabricant, la mise en œuvre d’une conception bicylindre pourrait non seulement augmenter radicalement la puissance, mais aussi réduire les vibrations. Pour l’heure, malgré les nombreuses promesses annoncées, cette technologie semble demeurer au stade conceptuel. On ne sait pas si la firme nippone envisage de la mettre en production un jour. L’évolution de la technologie hybride et électrique a certainement enterré ce concept de 2014, qu’en pensez-vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .