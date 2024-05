Cummins dévoile un nouveau moteur thermique à hydrogène de 1200 Nm de couple.

Le fabricant américain de moteurs thermiques vient d’actualiser son catalogue avec un nouveau produit qui pourrait aider à décarboner les véhicules tout-terrain. Le B6.7H a été exposé lors du salon Intermat 2024 qui s’est tenu à Paris du 24 au 27 avril dernier. Il s’agit plus précisément d’un moteur à combustion interne à hydrogène développé afin de surpasser les groupes motopropulseurs diesel et électrique en termes de rendement et d’impact environnemental. Des objectifs qui sembleraient atteints, ce nouveau bloc de motorisation repose sur le même type de transmission que les B6.7 classiques fonctionnant au gazole et au gaz naturel. Il conserve aussi les systèmes de refroidissement et hydrauliques de ceux-ci.

Idéal pour les conditions environnementales extrêmes

Par rapport au B6.7, le B6.7H se distingue principalement par sa culasse et son système d’alimentation en carburant. Cette conception très proche de celle des versions diesel et alimentée au gaz naturel permet au nouveau moteur thermique à hydrogène de Cummins d’être intégré facilement aux véhicules propulsés par celles-ci. Une possibilité qui réduira également la charge de travail tant pour les fabricants que pour leurs clients. L’autre avantage du nouveau bloc alimenté à l’hydrogène concerne ses performances idéales pour les conditions d’exploitation et environnementales extrêmes. C’est d’ailleurs pour cette raison que le constructeur prévoit principalement des applications dans les secteurs du BTP et de l’exploitation minière.

Un couple impressionnant

Bien sûr, ce nouveau groupe motopropulseur n’émettra pas de gaz à effet de serre grâce à son carburant. « L’investissement continu dans le développement de nos moteurs à combustion interne reste un élément clé de la stratégie de l’entreprise pour atteindre la neutralité carbone. Nous visons de nouvelles améliorations en termes de performances et d’efficacité, ainsi qu’une compatibilité avec des carburants plus propres. Ces objectifs doivent être atteints sans incidence sur les opérations, le poids et la disponibilité », a laissé entendre Antonio Leitao, haut responsable chez Cummins. Le B6.7H promet une puissance allant jusqu’à 290 ch (216 kW). Son couple maximal s’élève quant à lui à 1 200 Nm.

Un réservoir d’hydrogène sur mesure

Hormis le moteur à combustion interne à H2, Cummins a développé en partenariat avec NPROXX un réservoir capable de supporter une pression allant jusqu’à 700 bars. À noter que cette dernière une entreprise spécialisée dans la conception de solutions de stockage d’hydrogène haute pression pour les applications stationnaires et mobiles. Le dispositif de stockage a été spécialement conçu pour contenir l’hydrogène qui alimentera le B6.7H. Plus d’infos : intermatconstruction.com. Pensez-vous que ces moteurs à hydrogène soient une solution d’avenir ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .