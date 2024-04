L’Université de Bath a conçu un moteur à combustion interne fonctionnel, alimenté à l’hydrogène

Énergie propre par excellence, l’hydrogène présente de nombreux avantages par rapport à l’essence. Ce carburant est performant et peu polluant, car il n’émet pas de CO2 ni de particules fines. À l’heure où la transition énergétique est fortement sollicitée dans les transports, il constitue une excellente alternative aux combustibles fossiles. Cependant, il y a encore de nombreux défis à relever dans la conception d’une voiture à hydrogène totalement fonctionnelle. C’est pourquoi, ce type de véhicule est encore très rare sur le marché. Afin de relever ces défis, l’équipe de Bath Hydrogen, composée de 15 étudiants, a décidé de concevoir un moteur à combustion interne alimenté à l’hydrogène.

Un prototype établi à partir d’un moteur à essence monocylindre

Les étudiants de l’Université de Bath ont travaillé sur un moteur à essence monocylindre, en raison de sa simplicité et de son adaptabilité. Ce moteur d’essai Vanguard, fourni notamment par Briggs & Stratton, a été repensé pour fonctionner à l’hydrogène. Il est à noter que hormis ce groupe américain spécialiste des moteurs et des équipements motorisés, d’autres entreprises ont sponsorisé les étudiants, telles que Clean Air Power et Link Engine Management. Ce dernier leur a fourni une UCE (unité de commande électronique), tandis que Clean Air Power leur a offert des injecteurs de carburant spécifiques à l’hydrogène du moteur. Samuel Ray, le chef d’équipe en charge du projet, a souligné que « Les moteurs à hydrogène fonctionnent très différemment de ceux à essence et nécessitent différentes pièces qui ne sont pas disponibles dans le commerce […] Nous avons la chance d’avoir reçu de l’aide et du matériel de la part de nos sponsors ».

Le premier test réussi avec succès

Une fois le moteur créé, les étudiants de Bath University ont procédé à une série de tests et dès la première tentative, le moteur a correctement fonctionné. L’équipe a souligné que ce premier essai était pour eux la récompense d’un travail acharné. D’autant plus qu’aucun d’entre eux n’avait les connaissances requises sur ce carburant atypique et à ce type de moteur. Grâce à ce projet, ils sont devenus les premiers étudiants au monde à avoir développé un moteur à combustion interne à hydrogène, totalement fonctionnel. « Le premier démarrage du moteur a été un moment angoissant. Nous avons donc été ravis lorsqu’il a fonctionné dès la première tentative », précise Nicholas Burt, responsable technique.

La prochaine étape, établir un record de vitesse

Après ce test concluant, les étudiants visent aujourd’hui un record du monde avec la Ginetta G20 modifiée et son moteur EcoBoost Ford de 2,3 litres. Pour atteindre cet objectif, les étudiants prévoient également d’équiper la voiture d’un système d’extinction d’incendie intégré et d’un système de ravitaillement conforme à la norme FIA. Celle-ci impose le respect d’un ensemble de points de contrôles rigoureux afin d’optimiser la sécurité du pilote. Pour information, la Team Bath Hydrogen a été créée pour succéder à la Team Bath Racing, abandonnée en 2022 pour se concentrer sur les véhicules zéro émission.

C’était l’une des équipes de courses Formula Student les plus titrées du Royaume-Uni. « Nous sommes très heureux de poursuivre le travail des équipes qui nous ont précédées, car pour beaucoup d’entre nous, le fait d’avoir des opportunités incroyables de concevoir et de concourir avec nos propres véhicules était l’une des principales raisons de rejoindre l’Université de Bath. », ajoute Samuel Ray. Plus d’informations : bath.ac.uk. Selon vous, la motorisation hydrogène est-elle l’avenir de l’automobile ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .