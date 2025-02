L’invention d’un moteur sans vilebrequin « très performant » par un retraité français de 81 ans

L’univers automobile est en pleine mutation. Alors que les gouvernements et les constructeurs adoptent des mesures pour réduire les émissions de carbone dues à l’utilisation de voitures thermiques, on assiste à une intensification des recherches visant à concevoir des véhicules à faible empreinte carbone. Si certains experts tablent sur le développement de technologies de propulsion électrique plus avancées, d’autres planchent sur l’utilisation de l’hydrogène comme carburant pour remplacer les combustibles fossiles dans les moteurs thermiques. Maurice Saint-Germain est de ceux qui misent sur l’amélioration de la conception des moteurs thermiques afin de les rendre plus performants et plus respectueux de l’environnement.

Une invention française

Cet octogénaire français, originaire de Denée, dans le département de Maine-et-Loire, a imaginé un bloc à combustion interne révolutionnaire qui a la particularité d’être dépourvu de vilebrequin. Son invention, dévoilée dans le journal Ouest France, a fait l’objet en 2015 d’une demande de brevet (FR3031374A1) auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). Le document, rendu public en juillet 2016 par le même organisme, décrit un dispositif de « rotation d’excentriques » qui permet de « transformer la course alternative des pistons dans les cylindres en mouvement circulaire ».

Moins de frottement

Il faut savoir que dans les moteurs thermiques conventionnels, cette course alternative découle du mouvement du système bielle-manivelle qui, selon l’inventeur français, entraine une perte d’efficacité en raison des frictions latérales dans les cylindres. La conception imaginée par Maurice Saint-Germain permettrait de s’affranchir de cette contrainte grâce à l’existence d’un « plateau tournant portant les cylindres en sa périphérie et d’un pignon à sa base un pignon central s’engrenant avec un pignon de même diamètre solidaire d’un pignon excentré de même diamètre s’engrenant avec un pignon excentré de même diamètre surmonté d’un arbre central portant les bras de pistons ».

Bientôt un prototype ?

Pour l’instant, nous ignorons les détails techniques du moteur, mais son inventeur estime que cette technologie pourrait être mise en œuvre dans le secteur automobile. Elle pourrait aussi être utilisée dans le système de motorisation des pompes et des compresseurs. À noter que Maurice Saint-Germain est actuellement à la recherche d’une entreprise à laquelle il confiera la construction d’un prototype.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette conception devrait aider à réduire la consommation de carburant, et donc l'empreinte carbone, des moteurs à combustion interne grâce à la baisse des frottements dans la chambre de combustion. Bien sûr, cela devrait aussi avoir un impact positif sur les performances générales. Plus d'infos : patents.google.com.