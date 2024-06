La fin des voitures 100 % électriques ? Toyota dévoile de nouveaux moteurs thermiques très novateurs

Toyota est l’un de ces rares fabricants qui s’intéressent de près aux alternatives aux voitures 100 % électriques. Et le géant japonais semble se préparer à une nouvelle révolution dans l’univers automobile. Preuve en est, il vient d’annoncer des moteurs thermiques révolutionnaires qui promettent une baisse considérable de la consommation de carburant. À cela s’ajoute une efficacité thermique supérieure à celle des moteurs à combustion conventionnels. La société n’a pas donné plus de détails à ce sujet. Mais étant donné qu’elle avait déjà atteint une efficacité thermique de 40 % auparavant, il est fort probable que les nouveaux moteurs aient un rendement encore plus élevé. Bref, avec cette nouvelle technologie, Toyota veut établir de nouvelles normes en matière de performance et d’émission de gaz à effet de serre.

Une conception hors du commun

D’après le directeur de la technologie de la firme japonaise, Hiroki Nakajima, les nouveaux blocs ont une cylindrée de 1,5 et 2,0 litres respectivement. Ils arborent une conception radicalement différente des moteurs existants. Pour parvenir à cette prouesse, Toyota aurait utilisé les connaissances qu’elle a acquises sur les voitures à hydrogène. Les nouveaux moteurs présenteront notamment une course de piston plus courte afin d’être plus compacts. Pour compenser les effets négatifs de cette conception sur le couple, le constructeur a prévu une solution impliquant l’utilisation d’un moteur électrique. En fait, il envisage d’intégrer les nouveaux blocs dans des véhicules hybrides et des modèles fonctionnant au bio-carburant.

Plus léger, moins encombrant

Par rapport aux moteurs à combustion traditionnels, le nouveau quatre cylindres de 1,5 litre de Toyota promet une baisse de volume et de poids d’environ 10 %. Du fait de sa compacité, il permettra de retoucher en profondeur le design des futures voitures, en abaissant notamment les extrémités avant afin d’optimiser la circulation de l’air et donc l’aérodynamisme. Pour des raisons de confidentialité, le constructeur japonais n’a partagé que très peu d’informations relatives aux caractéristiques techniques. Une chose est cependant sûre, ces nouveautés permettront à Toyota de proposer des offres qui répondent mieux aux normes environnementales en vigueur dans le secteur automobile.

Diversifier l’offre au-delà des voitures électriques

Le développement de cette nouvelle technologie de motorisation devrait également donner à la firme asiatique la possibilité de diversifier son offre. En effet, Toyota estime que la transition complète vers l’électrique nécessitera encore du temps. En attendant, il serait judicieux d’améliorer le rendement et l’impact environnemental des moteurs thermiques. En ce qui concerne les premières voitures de la marque à bénéficier de ces moteurs 1.5 litre et 2.0 litres avancés, elles devraient débarquer sur le marché à l’horizon 2027. La firme japonaise va-t-elle dans le bon sens selon vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .