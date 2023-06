Si vous êtes Franciliens, Parisiens ou que vous circulez beaucoup en Île-de-France, à l’orée de l’année 2025, vous pourriez vous voir interdit de circuler. Dans un premier temps, la Zone à Faible Émission (ZFE) de la région parisienne devait entrer en vigueur ce 1er juillet 2023… Toutefois, pour diverses raisons et oppositions, cela ne se fera pas avant 2024, voire 2025 ! Une fois que cette ZFE sera définie, de nombreux véhicules ne pourront plus circuler dans cette zone. Ce sera le cas des véhicules enregistrés entre le 1ᵉʳ janvier 1997 et le 31 décembre 2005, des voitures diesel enregistrées entre le 1ᵉʳ janvier 2006 et le 31 décembre 2010, ainsi que des motos enregistrées entre le 1ᵉʳ juillet 2004 et le 31 décembre 2006. Cela concernera 7 millions de voitures en région parisienne, mais ce sera aussi le cas dans de nombreuses autres régions françaises. Pour répondre à cette problématique, Green Corp Konnection (GCK) invente un système de rétrofit, qui permet de convertir un véhicule thermique en voiture électrique, le Twin-E. Découverte.

Green Corp Konnection (GCK), c’est qui ?

Green Corp Konnection (GCK) est un groupe composé de sociétés industrielles qui se consacrent au développement de solutions technologiques. Cela, en vue d’accélérer la transition vers des transports décarbonés, en mettant notamment l’accent sur l’utilisation de l’hydrogène. En s’appuyant sur neuf sociétés réparties dans trois pôles interconnectés, GCK place l’innovation technologique au cœur de la mobilité durable, en couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de l’énergie verte. L’une de leurs innovations, Twin-E, est un dispositif simple d’utilisation et compatible avec la plupart des véhicules urbains. Il a la caractéristique de transformer un véhicule thermique en hybride rechargeable en quelques heures chez un professionnel. GCK a présenté cette solution révolutionnaire, fabriquée en France, en présence du ministre de l’Industrie, Roland Lescure, sur le site de Solution F, leur filiale spécialisée dans les moteurs et les systèmes de propulsion. L’État a déjà mis en place un cadre réglementaire pour homologuer ce dispositif.

Twin-E, qu’est-ce que c’est exactement ?

L’installation de Twin-E dans un véhicule implique l’intégration d’un moteur électrique couplé à un train épicycloïdal, qui remplace la boîte de vitesses. Grâce à l’ajout d’une batterie placée dans le fond plat du coffre, cette transformation est peu intrusive dans l’architecture du véhicule existant. Avec Twin-E, le véhicule peut parcourir jusqu’à 70 km en mode 100 % électrique et se recharge comme un véhicule hybride rechargeable via une prise de recharge et un chargeur embarqué. Simple d’utilisation et compatible avec la plupart des véhicules urbains, qu’ils soient légers ou utilitaires, Twin-E permet de convertir une voiture thermique en un véhicule hybride rechargeable en moins d’une journée chez un installateur partenaire qualifié. L’autonomie en mode électrique peut sembler minime, mais le véhicule conserve son autonomie initiale en mode thermique avec une consommation de carburant réduite grâce à l’hybridation.

Quelques chiffres viennent étayer l’efficacité du système Twin-E ?

Les résultats des tests effectués à l’UTAC selon le cycle normalisé d’homologation NEDC montrent que le véhicule thermique a une consommation de 5,9 l/100 km et des émissions de CO₂ de 139 g/km. Avec Twin-E, la consommation est de 1,4 l/100 km et les émissions de CO₂ sont estimées à 39 g/km, calculées d’après les normes d’homologation des véhicules hybrides rechargeables en vigueur. Twin-E représente une innovation technologique majeure et une solution de transition qui facilite l’accès du grand public à la mobilité décarbonée. Développé par les équipes de Solution F avec le soutien du groupe GCK, ce dispositif est fabriqué en France. Il permet de créer des emplois et confirme l’ambition de GCK d’être un acteur industriel de premier plan dans la décarbonation des transports. Le travail accompli par les équipes de Solution F pour développer cette technologie est salué par Éric Boudot, Président de GCK dans une interview accordée au journal Le Parisien. Le système Twin-E devrait être vendu à 7 500 €, installation comprise. Ce qui permettra à ceux qui n’ont pas les moyens de changer de voiture, de rouler en ZFE malgré tout ! De plus, il est fort probable que Twin-E soit éligible aux différentes primes à la conversion. À suivre donc… Plus d’informations : gck.co