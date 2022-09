“Dépolluer les moteurs diesel”, un ingénieur dévoile un boitier innovant qui retient le CO2 et les particules fines

Depuis quelques années, l’avènement du “tout électrique” est indéniable. On nous répète à longueur d’année qu’il faut investir dans le véhicule électrique car les moteurs diesels sont de gros pollueurs. Ce n’est pas faux, et en effet les véhicules électriques semblent être la solution pour respirer un peu mieux. En 2035, depuis les nouvelles directives européennes, il sera interdit d’acheter des voitures à moteurs thermiques. Pourtant, un inventeur de la Teste-de-Buch, une ville désormais célèbre pour les incendies qui l’ont ravagée cet été, a créé un système qui permet de dépolluer le diesel, explique le site francebleu.fr. L’invention de Laurent Geulin, inventeur de ce système et patron de l’entreprise CIA, a de l’avenir, et on vous explique en quoi elle consiste !

Comment fonctionne l’invention de CIA ?

L’entreprise CIA pour Conception avec Intelligence Artificielle, dirigée par Laurent Geulin a mis au point un boitier qui vient se fixer à la sortie des moteurs diesel, retenant le gaz carbonique et les particules fines émises par le carburant. Le procédé de l’ingénieur girondin permettrait de dépolluer tous les moteurs diesel. Le Compact Carbon Catcher (CCC) se fixe tout simplement sur la sortie d’échappement du véhicule et dépollue le diesel dès les gaz sortis. Ce système s’adapte à de nombreux engins: camions, voitures, bateaux ou encore groupes électrogènes…

Un dispositif expérimental validé par un huissier

Le CCC pourrait être la solution pour rouler proprement en conservant un moteur diesel donc… Son procédé a d’ailleurs été validé par un huissier de justice, signe de son efficacité. Le procédé reste cependant expérimental, mais l’inventeur a désormais les garanties que son système fonctionne. Après avoir réalisé un test avec sa vieille voiture diesel devant les locaux de la radio France Bleu Gironde, les journalistes ont pu confirmé que le CCC était efficace et qu’aucune odeur de gasoil ne s’échappait du pot. Mais également que cela n’empêche pas la voiture elle-même de fonctionner, évidemment ! En fait, la voiture équipée du dispositif CCC ne rejette plus que de l’oxygène et de l’eau.

Et les industriels dans tout ça ?

On l’a vu, le système de l’entreprise CIA fonctionne et a été validé par un huissier. Mais du côté des constructeurs automobiles, l’inventeur se heurte à des forteresses. Les industriels de l’automobile misent depuis plusieurs années maintenant sur les véhicules électriques. Pourquoi alors investir dans un dispositif si les moteurs diesel sont interdits dans une quinzaine d’années tout au plus ? Un espoir cependant: l’inventeur girondin aurait décroché un rendez-vous avec l’équipementier allemand Bosch. Un autre facteur pourrait changer la donne, avec l’intervention de Time for the Planet, une holding investissant dans le domaine de la lutte contre le changement climatique en France et à l’étranger. Pour rappel, elle avait injecté un million d’euros en actions dans le projet Beyond The Sea, un projet de traction par cerf-volant, issu tout droit de la technologie du kitesurf visant à utiliser le vent comme seule source d’énergie. L’intervention de Time for the Planet pourrait donner un coup d’accélérateur à l’invention girondine. De nombreuses solutions existent, souvent inventées par des citoyens, mais elles semblent déplaire aux industriels. C’est assez étonnant non ?