Voiture 100% électrique ou voiture hybride rechargeable ?

Alors que le marché automobile connaît une crise sans précédent (-20%) cette année, celui des voitures électriques, lui, est multiplié par 4 ! Et sur ce marché des véhicules électriques, il existe deux modèles : la 100% électrique et l’hybride rechargeable. De nombreux facteurs sont à prendre en compte pour choisir son véhicule électrique.

Tout dépend des besoins de l’utilisateur évidemment, mais également du type d’habitation qu’il occupe. Il n’est pas toujours simple de posséder une voiture 100% électrique lorsque l’on habite en ville par exemple…

Choisir un véhicule électrique en fonction de votre budget

Si votre budget est plutôt bas, mieux vaudra alors opter pour une voiture 100% électrique. Elles ne coûtent pas forcément moins chères que les hybrides rechargeables, mais bénéficient de plus importants coups de pouce des collectivités. Les primes à la conversion et autres aides peuvent largement alléger votre facture. Les hybrides rechargeables sont également concernées, mais dans une moindre mesure.

Choisir un véhicule électrique en fonction de votre lieu de vie

Les voitures électriques n’aiment pas trop le froid et préfèrent un climat doux. Il faut savoir que le chauffage dans une voiture électrique réduit son autonomie de 15 à 20%. Si vous vivez dans des régions relativement fraîches, l’hybride rechargeable sera probablement le meilleur choix.

Comment allez-vous travaillez et à quelle distance de chez vous ?

Les voitures thermiques sont connues pour consommer beaucoup plus en ville que sur routes… Ce qui n’est pas le cas des voitures électriques. Qui plus est, de plus en plus de centre-ville imposent des restrictions de circulations aux voitures thermiques. Si vos déplacements travail – domicile sont en-deçà de 45 kilomètres, les deux modèles, électriques ou hybrides, peuvent parfaitement convenir et vous évitez de devoir laisser votre thermique à la périphérie de la ville.

Et si vous vivez dans un centre-ville, c’est maintenant qu’il faut investir ! La plupart des villes dirigées par des partis écologistes interdiront les moteurs diesel dès 2024 (Lyon, Bordeaux, Grenoble ou Strasbourg). D’autres villes comme Paris restreignent la circulation des véhicules thermiques selon les pics de pollution. Les moteurs thermiques ne seront bientôt plus les bienvenues dans les grandes villes. Si vous vivez en ville et ne faites pas de grands trajets alors le 100% électrique s’impose désormais !

Deux situations qui privilégient l’hybride rechargeable !

Si vous aimez conduire de manière plutôt sportive, le 100% électrique ne vous conviendra probablement pas. Sur un véhicule 100% électrique, plus vous augmenter votre vitesse, plus vous grignotez sur votre autonomie. Une Renault Zoé par exemple consommera 30 kWH à 140 km/h contre 19 kWH à 110 km/h… Les hybrides rechargeables ne connaissent pas ce souci.

Si vous êtes retraité ou que vous partez très souvent en vacances, le 100% électrique pourrait ne pas convenir. La voiture électrique impose de plus petits trajets, mais également un parcours jonché de bornes de recharges à étudier en amont… Avec l’hybride rechargeable, rien ne changera par rapport à un moteur thermique si vous utilisez l’optimisation de la conduite hybride que tous les modèles proposent.

Si vous roulez plus de 200 kilomètres par jour !

C’est vers une voiture électrique qu’il faudra vous diriger… Elle sera évidemment plus économique à condition de vous arrêter suffisamment pour pouvoir recharger vos batteries. Le coût de revient d’une voiture électrique pour les grands rouleurs est évidemment très intéressant… Comptez environ 2.50€ pour 100 kilomètres contre le triple pour un moteur thermique !

Hybride rechargeable ou 100% électrique, si l’heure est venue de changer de voiture, pesez bien le pour et le contre… Elles ont toutes deux des avantages et des inconvénients, mais tout dépend évidemment de votre utilisation… Ce qui est certain, c’est que vous ferez des économies et un geste pour la Planète !