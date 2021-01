D’après ce rapport, la majorité des propriétaires de voitures électriques ne veulent pas revenir au moteur à combustion

Les véhicules électriques sont la nouvelle tendance du marché de l’automobile. En plus de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, ils ne polluent pas l’air que nous respirons. Ils ont aussi l’avantage de n’émettre que très peu de bruit, ce qui est essentiel pour atténuer les nuisances sonores en ville.

Bref, les solutions de mobilité électrique possèdent davantage de points forts que de points faibles. Vous faites partie de ceux qui hésitent encore à basculer vers ce nouveau mode de propulsion ? Ce nouveau rapport de la société d’études de marché JD Power pourrait vous aider à décider.

82 % des utilisateurs de véhicules électriques ne veulent plus revenir en arrière

Ayant été relayé par nos confrères de The Next Web, le document affirme que 82 % des personnes qui utilisent déjà une voiture électrique envisage d’en acheter une autre. Autant dire que la satisfaction est au rendez-vous. JD Power souligne toutefois que la plupart des électromobilistes ne sont pas totalement fidèles à la marque de leur véhicule électrique actuel. La satisfaction globale est un point qu’ils tendent à mettre au premier plan.

Autonomie et de la disponibilité des stations de recharge

À ce propos, il s’avère que les utilisateurs « précoces » de voitures électriques tiendront désormais compte de l’autonomie et de la disponibilité des stations de recharge plus que n’importe quel autre paramètre. Les facteurs tels que le confort, le design et le coût passent donc au second plan.

La Tesla Model S et le Kia Niro EV dominent

Avant d’aller plus loin, il convient de noter que l’étude a été réalisée par JD Power aux États-Unis en octobre-novembre 2020. Elle a vu la participation de 9 632 propriétaires de voitures 100 % électriques et de modèles hybrides rechargeables achetés entre 2015-2021. Au cours de cette période, ce sont les Tesla Model S et Kia Niro EV qui ont été les plus vendus.

La berline de la firme d’Elon Musk mène les ventes dans le segment des véhicules électriques haut de gamme, tandis que le Niro EV est largement populaire auprès des petits budgets (et budgets moyens). Il occupe la première place dans ce segment. Rappelons qu’il s’agit d’un SUV électrique dont le prix débute à 39 000 dollars (modèle 2020). Son autonomie estimée est de 384 km en cycle EPA. Le véhicule est en outre couvert par une garantie constructeur de 100 000 km ou 10 ans.