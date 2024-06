Les inconvénients d’un véhicule électrique hybride que les concessionnaires évitent de mentionner

Vous envisagez de changer de voiture, ou d’ajouter un second véhicule dans votre foyer. Vous savez que les moteurs thermiques seront bientôt interdits à la vente en 2035 selon le Parlement européen. Mais, les inconvénients des voitures électriques que je vous décrivais dans cet article, vous freinent à franchir le pas de ces véhicules ! Vous lorgnez donc sur ce qui vous semble le bon compromis : le véhicule hybride qui peut fonctionner à l’électrique comme à l’essence. Ce véhicule à mi-chemin entre les deux technologies, thermique et électrique, est le préféré des citadins, car en ville, il ne consomme pas de carburant. Et, lorsque cela s’avère nécessaire, le véhicule passe en mode thermique pour assurer le trajet. Mais, quels seraient les inconvénients à connaître avant de vous lancer dans l’achat d’une voiture hybride ? Découverte.

Comment fonctionne un véhicule hybride ?

Avant de vous parler de ses inconvénients, (mais également de ses avantages), je vous explique comment fonctionne un véhicule hybride. Ces voitures sont équipées d’une batterie qui se recharge de manière autonome grâce à l’énergie cinétique produite par la voiture lors des phases de freinage ou de décélération. Ainsi, lorsque la configuration de conduite le permet, en ville notamment, la voiture passe en électrique puis retourne au thermique, lorsque la vitesse atteinte le nécessite. Certaines voitures hybrides disposent de batteries que l’on peut brancher pour les recharger, et d’autres appelées véhicules hybrides simples ne peuvent jamais être rechargés. Les véhicules hybrides rechargeables devront donc disposer d’une prise électrique à l’extérieur, ou passer par les bornes de recharge disponibles dans les lieux publics.

Quels inconvénients pour un véhicule hybride ?

Si je devais citer un premier inconvénient, je choisirais de parler du silence dangereux des véhicules hybrides comme des voitures électriques d’ailleurs. En effet, elles sont tellement silencieuses qu’elles surprennent souvent les piétons, ce qui peut représenter un risque d’accident. Le second inconvénient reste son coût encore très élevé par rapport à un véhicule thermique, ce qui s’explique, bien entendu, par les deux technologies que ces véhicules embarquent. Un autre inconvénient : le poids de ces voitures qui peuvent affecter les performances et l’efficacité énergétique, surtout sur les longues distances ou à haute vitesse. En cas de panne, il faut aussi vous attendre à des factures un peu plus élevées, notamment si vous devez changer la batterie lorsque celle-ci n’est plus sous garantie.

Enfin, si vous conduisez fréquemment sur autoroutes, ou sur voies rapides, et sur de longues distances, le véhicule hybride ne vous conviendra pas. En revanche, si, comme moi, vous roulez, en ville, à raison d’une cinquantaine de kilomètres par semaine, cela peut être une excellente solution. Je terminerai cette petite liste des inconvénients par le possible impact environnemental des batteries. En effet, ces batteries nécessitent, pour leur fabrication, l’extraction de matériau, comme le lithium, le cobalt et le nickel. Des matériaux qui posent des défis écologiques et éthiques. De plus, nous ignorons encore comment recycler les batteries de ces véhicules, même si le recyclage progresse dans ce domaine.

Des inconvénients, mais également des avantages

Le premier avantage étant, bien entendu, de réduire votre consommation de carburant, grâce aux deux moteurs qui les équipent : thermique et électrique. Si vous l’utilisez uniquement sur de courts trajets, et à basse vitesse, l’économie de carburant est énorme. Écologiquement parlant, les véhicules hybrides émettent moins de CO2, aidant ainsi à préserver l’environnement. Enfin, les véhicules hybrides procurent un confort de conduite indéniable et supérieur à un véhicule thermique. Ils sont moins bruyants, la conduite est plus fluide et vous éliminez les coûts liés aux pannes d’embrayage puisque la boîte est automatique. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .