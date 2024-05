Les économies dingues d’un propriétaire d’une Tesla Model S qui a parcouru plus de 700 000 km

L’achat d’une voiture électrique se présente comme une excellente solution pour contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour réaliser des économies non négligeables. D’après une étude de l’ADEME publiés sur IZI by EDF en 2023, les coûts d’entretien d’un véhicule électrique sont d’environ 30 % inférieurs à ceux d’une voiture utilisant un moteur à combustion interne. Concernant les coûts liés aux recharges, ils sont de 3 à 4 fois moins élevés que les montants déboursés par un automobiliste pour l’achat d’essence ou de gasoil. Si ces chiffres sont encourageants et pourraient justifier l’acquisition d’une voiture électrique, il est possible de réduire davantage les dépenses en frais d’entretien et carburant en optant pour ce type de véhicule, comme le prouve Nigel Raynard. Ce dernier a réalisé des économies de plus de 18 300 € par an grâce à sa Tesla Model S de 2018.

Plus de 700 000 km parcourus

Nigel Raynard a investi dans sa Tesla Model S de 2018 pour effectuer des transferts aéroports dans le cadre des activités de son entreprise, baptisée Byron Bay Luxury Tesla. En juillet 2021, l’Australien a décidé de remplacer les plaquettes de freins de son véhicule et a publié pour la première fois sur X des informations sur la distance parcourue par celui-ci, à savoir 400 000 km. Ce qui représente déjà une distance nettement plus élevée que celle pouvant être parcourue par une voiture équipée d’un moteur thermique sur l’ensemble de sa durée de vie, estimée entre 150 000 et 250 000 km selon IZI by EDF. Une fois la Model S à 666 666 km, son propriétaire a procédé au changement de sa batterie et a ajouté approximativement 40 000 km à son compteur, soit un total de plus de 700 000 km depuis sa mise en circulation.

Des économies de plus de 18 300 € par an

Depuis la mise en circulation de sa voiture électrique en 2018, Nigel Raynard a réalisé, selon lui, des économies de plus de 18 300 € chaque année. Ces dernières ont pu être réalisées par le propriétaire de la Model S, grâce au prix de l’électricité inférieur à celui de l’essence ou du gasoil, et des frais d’entretien relativement faibles. En effet, une voiture équipée d’un moteur thermique nécessite des travaux plus ou moins coûteux, comme le changement de la courroie de distribution ou des différents filtres. Le propriétaire de la voiture électrique, quant à lui, n’a remplacé que les plaquettes de frein et la batterie durant les 700 000 km parcourus par sa Tesla. Certes, le prix d’un nouvel accumulateur peut être particulièrement élevé. Toutefois, grâce aux économies de près de 110 000 € réalisées durant les six ans de circulation de sa voiture électrique, Nigel Raynard a déclaré que le remplacement de la batterie était « une bonne affaire ». Pour information, lors du changement de l’accumulateur de sa Model S, le propriétaire a eu le choix entre un modèle plus performant de 90 kWh ou un remplacement sous garantie, et a opté pour la seconde option.

Une voiture électrique pouvant parcourir plus de 1,5 million de kilomètres

L’excellente fiabilité de la Model S de Nigel Raynard prouve la véracité des déclarations d’Elon Musk. En 2019, le PDG de Tesla a affirmé que la carrosserie et les divers éléments qui composent cette voiture électrique, tels que l’unité d’entraînement électrique, ont une durée de vie d’environ 1,6 million de kilomètres. Sa batterie, quant à elle, est capable de fonctionner correctement jusqu’à 800 000 km. Actuellement, grâce aux avancées technologiques, des accumulateurs plus performants et plus fiables ont fait leur apparition. CATL, le fournisseur de batteries de Tesla, propose désormais une garantie de 800 000 km. Ce fabricant a aussi annoncé récemment le développement d’un accumulateur d’une durée de vie d’approximativement 1,5 million de kilomètres. Vous pensez toujours que l’électrique n’a que des inconvénients ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .