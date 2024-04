Voiture électrique : CATL dévoile une « impressionnante » batterie garantie 1,5 million de kilomètres

Les voitures électriques sont nettement moins polluantes à l’utilisation que les véhicules fonctionnant à l’essence ou au diesel, c’est aujourd’hui un fait averé. Cependant, une de leurs plus grandes faiblesses réside dans la durée de vie de leur batterie. Cette dernière a généralement une garantie de huit ans et sa longévité est comprise de 1 000 à 1 500 cycles de charge, selon des chiffres publiés sur le site de l’EDF. Une fois que sa capacité ne dépasse plus 70 %, elle doit être remplacée. Ce qui représente un investissement non négligeable pour les propriétaires. Toutefois, les nombreuses innovations dans la fabrication d’accumulateurs, à l’instar de celle de CATL (Contemporary Amperex Technology), permettent aujourd’hui d’améliorer leur durabilité et leur efficacité. L’entreprise technologique chinoise a développé une batterie lithium-fer-phosphate bénéficiant d’une garantie exceptionnelle de 1,5 million de kilomètres.

Une durée de vie d’environ 100 ans pour un véhicule de tourisme électrique

La nouvelle batterie de CATL est, sans nul doute, une des plus grandes avancées technologiques réalisées dans les domaines des accumulateurs pour véhicules électriques. Avec sa durée de vie d’au moins 1,5 million de kilomètres, elle peut, en théorie, faire fonctionner une voiture de tourisme électrique effectuant en moyenne 15 000 km/an, pendant environ 100 ans. Outre sa longévité exceptionnelle, cette batterie développée par Contemporary Amperex Technology se démarque par sa fiabilité. En effet, selon l’entreprise chinoise, elle ne subit aucune baisse de capacité durant les 1 000 premiers cycles de recharge. Ce qui équivaut à la durée de vie de certaines batteries de voitures électriques.

Une batterie destinée aux transports en commun et aux camions

Lors du développement de sa batterie lithium-fer-phosphate, CATL a travaillé en partenariat avec Yutong Heavy Industries, un des premiers constructeurs de bus chinois. L’objectif de la collaboration entre les deux entreprises est la mise en place de solutions de mobilité plus durables. Ces nouveaux accumulateurs de longue durée ont été pensés, entre autres, pour les transports en commun, ainsi que les camions légers et lourds. Selon des spécialistes, cette batterie bénéficiant d’une garantie de 1,5 million de kilomètres assurerait le bon fonctionnement d’un bus réalisant un trajet de 300 km par jour, durant approximativement 13 ans. Elle constitue donc une solution efficace et durable pour électrifier les transports publics. Pour information, le partenariat entre CATL et Yutong Heavy Industries a commencé en 2012 et devait prendre fin en 2022. Cependant, les deux entreprises ont décidé de poursuivre leur collaboration et de continuer leurs efforts dans le développement de moyens de transport durables, en renouvelant leur accord.

D’autres avancées technologiques dévoilées par CATL

Hormis les accumulateurs bénéficiant d’une garantie de 1,5 million de kilomètres, Contemporary Amperex Technology travaille sur d’autres innovations. Récemment, l’entreprise chinoise a lancé la production de batteries possédant une densité énergétique particulièrement élevée de 500 Wh/kg, soit environ le double des accumulateurs installés sur les voitures électriques de la marque Tesla. Par ailleurs, elle a annoncé avoir réussi à réduire significativement les dépenses engagées dans la production de ses batteries. Elle prévoit de baisser de moitié le coût par kWh de ses accumulateurs lithium-fer-phosphate, vers le milieu de l’année 2024. Grâce à ses nombreuses innovations technologiques, CATL confirme sa place de premier producteur mondial de batteries pour véhicules électriques et se présente comme l’entreprise la plus avant-gardiste dans son secteur. Plus d’informations sur le site CATL.com. Que pensez-vous de ces avancées technologiques ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .