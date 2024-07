En raison de la volatilité du prix des énergies fossiles, la filière solaire photovoltaïque s’est fortement développée durant ces quinze dernières années. En France, elle a connu un essor considérable récemment, grâce à la baisse du coût des modules photovoltaïques et des aides de l’État pour leur installation, à l’instar de la prime à l’autoconsommation photovoltaïque. L’énergie solaire est moins chère et contribue à réduire les émissions de CO2, voilà pourquoi de nombreuses entreprises s’accordent à dire qu’il faut plus que jamais l’exploiter. C’est le cas de la société WAVJA qui a développé un système d’énergie photonique capable de capter la lumière du soleil et la lumière artificielle. Celui-ci pourrait être intégré dans différents types d’appareils, tels que des voitures électriques.

Une technologie compacte et ultra-performante

Selon WAVJA, le PES est conçu en plusieurs couches de matériaux, pouvant atteindre des performances bien supérieures à celles des panneaux solaires conventionnels. Cette technologie repose sur l’utilisation de plusieurs petites sphères, dont la taille varie d’un peu plus de 2,5 cm à 10 cm, pouvant capter la lumière du soleil et la lumière artificielle pour produire de l’électricité. San Cheng, créateur du système d’énergie photonique, a expliqué que ces sphères spéciales captent la lumière du soleil et génèrent une quantité importante de luminosité. Cette luminosité est ensuite transformée en électricité grâce à un module conducteur en silicium. Celles-ci offriraient plus de rendements qu’un panneau solaire classique, tout en étant 30 fois plus petites. Shereen Chen, présidente exécutive de WAVJA, a expliqué dans une vidéo récente que le PES produit 7,5 fois plus de rendement, avec une efficacité qui dépasse de plus de 200 fois celle des panneaux traditionnels.

Une production d’énergie continue et non polluante

Les concepteurs affirment que le PES peut fonctionner efficacement 24 h/24, quelles que soient les conditions météorologues, puisqu’il n’est pas uniquement alimenté par la lumière du soleil. Le fait qu’il peut également tirer parti des lumières LED garantit une production d’énergie ininterrompue, contrairement aux panneaux solaires conventionnels dont la durée de fonctionnement est limitée par les différentes conditions climatiques. En outre, il peut fonctionner sans être connecté à une batterie externe, et il est conçu pour être non polluant. D’après l’entreprise, le PES génère une énergie pure et propre. Il est beaucoup plus avantageux que les panneaux traditionnels qui, notons-le, ont des limites et des impacts environnementaux. « Cette technologie révolutionne la façon dont nous utilisons la lumière du soleil », déclare Shereen Chen.

Des modèles de différentes tailles prévus

WAVJA indique que ce système d’énergie photonique pourrait être utilisé sur différents types d’appareils, tels que des drones, des véhicules électriques ou des camping-cars. Et, éventuellement, alimenter des centres commerciaux, des parcs d’attractions, des bâtiments résidentiels, des installations industrielles, et même les réseaux électriques. Grâce à son immense potentiel, la société prévoit de concevoir des modèles de différentes tailles capables de fournir de l’énergie à long terme.

Par ailleurs, elle ambitionne d’installer le PES dans un emplacement central avec une banque d’énergie, qui pourrait ensuite alimenter un quartier entier. Actuellement, WAVJA recherche activement des partenaires pour commercialiser cette technologie révolutionnaire. « Avec le PES, l’avenir de l’énergie est prometteur, durable et à notre portée », a conclu M. Chen. Plus d’informations : wavja.com. Aurait-on devant nous l’avenir du photovoltaïque ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .