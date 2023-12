Selon ce rapport, les coûts de production des panneaux solaires chinois ont diminué de presque moitié

En dépit des efforts déployés par certains pays pour se hisser sur le devant de la scène mondiale de l’énergie solaire, la Chine continuera à dominer la chaîne d’approvisionnement en la matière. Du moins, c’est ce qu’affirme Huaiyan Sun, consultant principal chez Wood Mackenzie, dans un communiqué publié le 14 décembre dernier. D’après le document, le coût de production de panneaux solaires dans l’Empire du Milieu a connu une baisse importante de 42 % au cours des 12 derniers mois. Concrètement, celui-ci a chuté à 0,15 dollar américain par watt, soit plus de 60 % de moins que le prix américain qui est d’environ 0,4 $/W. Pour l’Europe, ce coût s’élève à 0,3 $/W, contre 0,22 $/W pour l’Inde.

Un investissement colossal

D’ailleurs, pour consolider sa position sur le marché mondial des énergies renouvelables, la Chine a investi plus de 130 milliards de dollars dans le secteur de l’énergie solaire cette année. Un fonds qui devrait lui permettre d’avoir un avantage concurrentiel de taille face à ses principaux rivaux sur la scène internationale. Dans son rapport intitulé « Top of the Charts : Five Low-Carbon Tech Trends Worth Track », le cabinet de renommée mondiale avance ainsi que le pays asiatique contrôlera plus de 80 % de la capacité mondiale de fabrication de polysilicium, de cellules et de modules solaires, de 2023 à 2026. Selon Huaiyan Sun, cet exploit est le fruit d’une amélioration des marges sur le polysilicium, mais également des progrès technologiques et du soutien des autorités chinoises.

Des perspectives prometteuses

Selon les estimations de Wood Mackenzie, avec un objectif de production de 1 TW à partir de l’année prochaine, la Chine disposera d’une capacité suffisante pour répondre à la demande mondiale jusqu’en 2032. Face à cette ambition grandiose, les pays comme les États-Unis et l’Inde ne peuvent pas rester les bras croisés. Les deux nations ont notamment fait part de leur intention de mettre en place un plan visant à produire plus de 200 GW de modules solaires chaque année. Cependant, cela ne devrait pas trop affecter les exportations chinoises, du moins lors des trois prochaines années, car la Chine fournit aussi certains des composants dont ces pays ont besoin pour fabriquer des panneaux solaires.

Une lueur d’espoir

En plus de la baisse des coûts de production de panneaux solaires en Chine, le rapport souligne les progrès réalisés au cours de ces dernières années dans le domaine des énergies renouvelables. Il félicite particulièrement les efforts déployés par certains pays dans le captage et le stockage du carbone. Selon les auteurs, les énergies renouvelables connaissent un essor croissant grâce, en partie, à la montée en puissance de l’énergie éolienne et de l’énergie solaire.

À ce rythme, les énergies renouvelables devraient représenter plus de 50 % de l'approvisionnement mondial en électricité d'ici la moitié de ce siècle. Plus d'infos : woodmac.com.