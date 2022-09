Les tests du camion électrique à pile à hydrogène de Volvo ont commencé

Nombreux sont les pays et les entreprises qui s’intéressent de près à la propulsion au H2. En plus d’être un combustible qui n’émet pas de gaz à effet de serre, ce dernier est plus ou moins facile à produire. Pour l’obtenir, il suffit d’utiliser un électrolyseur pour séparer la molécule d’hydrogène de l’oxygène présent dans l’eau. Volvo Trucks figure parmi ces géants de l’industrie de l’automobile qui croient au potentiel de l’hydrogène en tant que carburant pour alimenter nos moyens de transport. La firme développe ainsi depuis plusieurs années un camion électrique à pile à combustible. Et il s’avère que les tests de l’engin viennent de commencer.

Une autonomie phénoménale

L’annonce du début des essais a été faite par le président de Volvo Trucks en personne. Selon les explications de Roger Alm, les camions électriques à pile à combustible alimentés à l’hydrogène constitueront dans quelques années une solution importante pour les transports de marchandises. Qui plus est, la plupart des industries dépendront, d’après lui, de ce combustible pour réduire leur empreinte carbone. Volvo affirme que ses camions à hydrogène pourront parcourir une distance de 1000 km avec un réservoir plein, ce qui équivaut à l’autonomie de certains tracteurs routiers fonctionnant au gasoil. Par ailleurs, le constructeur promet une charge utile allant jusqu’à 65 tonnes et un temps de ravitaillement inférieur à 15 minutes.

À l’issu des premiers tests du véhicule, lesquels sont menés actuellement par le constructeur lui-même, un panel de clients évaluera celui-ci. Selon les résultats, des améliorations seront peut-être effectuées afin de mieux répondre aux exigences des consommateurs. Quoi qu’il en soit, Volvo Trucks vise une commercialisation de son camion électrique alimenté par des piles à combustible à hydrogène avant 2030. Toujours selon le PDG de l’entreprise, les piles à combustible qui équipent ses véhicules sont fournies par Cellcentric, une entreprise financée par le groupe Volvo et Daimler.

Roger Alm, président de Volvo Trucks, affirme que les camions électriques “pourraient également constituer une option dans les pays où les possibilités de chargement des batteries sont limitées. (…) Nous nous attendons à ce que l’offre d’hydrogène vert augmente considérablement au cours des deux prochaines années, car de nombreuses industries en dépendront pour réduire le CO2 (…) Les camions à pile à combustible seront alors un complément important pour les transports plus longs et plus lourds dans quelques années”.

Un projet qui s’ajoute à tant d’autres

Il faut savoir que la firme suédoise s’intéresse à la propulsion sans émission de CO2 depuis longtemps. Preuve en est, elle a déjà conçu des camions électriques alimentés par des batteries classiques et d’autres fonctionnant avec des carburants durables comme le biogaz. Maintenant, Volvo cherche donc à placer la barre encore plus haut, avec l’ambition de sortir des modèles alimentés par des piles à combustible à hydrogène d’ici la fin de cette décennie. À noter que le principal avantage de cette technologie réside dans le fait que l’hydrogène permet de parcourir plus de distance que les accumulateurs classiques grâce à sa densité élevée et à son poids réduit.