Boreas Campers dévoile sa nouvelle et impressionnante remorque de camping, l’EOS-12

Vous connaissez peut-être déjà la marque Boreas Campers, un fabricant de remorques de camping réputées robustes et tout-terrain. A la fin de cette année, le fabricant américain ajoutera un nouveau modèle à son catalogue : l’EOS-12 hybride (anciennement XT-12). Cette remorque se destine aux nouveaux acquéreurs, à ceux qui souhaitent partir en famille loin des sentiers battus… Mais qui ne souhaitent pas se départir du confort et de la robustesse de leur remorque. L’EOS-12 conservera la base qui a fait de la XT la norme pour les caravanes tout-terrain avec des pneus tout-terrain, un châssis en acier enduit de poudre et une suspension indépendante… Ce modèle est LE camping-car ultime, construit et assemblé à la main… 74990$, c’est le prix annoncé de ce bijou. Découverte !

L’extérieur de l’EOS-12 hybride

L’EOS-12 est une construction en métal et en composite sans aucune présence de bois pour éviter les moisissures. Elle se dote de suspensions pneumatiques indépendantes Cruisemaster XT avec niveau automatique et d’un coupleur d’attelage Cruisemaster DO35 avec frein de stationnement. Ajoutons à cela un énorme coffre de rangement à l’avant qui peut être complété par deux options : le porte-bagages ou le porte-vélos. Elle dispose d’une roue de secours, de garde-boues, d’un grand auvent, de marches arrières rabattables et d’éclairages extérieurs à LED pour le train de roulement. Le toit est moulé en fibre de verre, les fenêtres et portes disposent de moustiquaires et stores intégrés. On retrouve aussi une caméra de recul, des sources d’alimentation extérieures (12v/110v/solaire), un système d’enceintes Bluetooth et, en option, une douche extérieure sous forme de cabine.

L’intérieur de l’EOS-12

La remorque peut accueillir à l’intérieur jusqu’à 5 personnes (deux couchages adultes et un lit superposé en option). Le lit Queen Size est disponible en permanence, et le deuxième lit deux personnes se trouve dans une banquette convertible. La table peut également accueillir 5 personnes pour les repas et se replie. Les toilettes sont à cassette comme dans la plupart des camping-car… La douche est également disponible à l’intérieur de la remorque. Côté rangements, il y en a partout où cela est possible (paillasse, garde-manger etc.). Enfin, elle s’équipe de sources d’alimentation également à l’intérieur en 12 v ou 110v, d’éclairages LED, d’un ventilateur de plafond pour les chaudes soirées d’été. Une petite fenêtre trappe de toit, située au-dessus du lit permanent vous permettra d’aérer l’intérieur de cette cabine entièrement isolée. Dans la cuisine, tout équipée, on retrouve une table de cuisson à trois brûleurs, un évier en acier inoxydable, un système de cuisine coulissante avec rangements, un garde-manger, un plan de travail, un combiné réfrigérateur / congélateur…

Les caractéristiques techniques

Toit extérieur de la cabine ouvert : 156″L x 86W” x 92″H (arrière) 63″H (avant)

Toit extérieur de la cabine fermé : 156 po L x 86 po l x 63,75 po H (arrière) 54 po H (avant)

Hauteur totale du toit ouvert : 125″ avec unité AC, 119″ sans AC

Hauteur hors tout toit fermé : 106″ avec AC, 100″ sans AC

Intérieur de la cabine (zone de couchage) Toit ouvert : 152″L x 82″l x 30″H (mur avant du lit) 80″ H (arrière) au sol 40″ (arrière) au lit

Intérieur de la cabine (zone de couchage) Toit fermé : 152″ x 82″ 24″H (mur avant du lit) 64″ H (arrière) au sol 36″ (arrière) au lit

Longueur totale : 231″ (19’3″)

Largeur hors tout (aile à aile) : 86″ (7’2″)

Poids sec : 3700 livres

Ce camping-car ne semble pas disponible à la livraison en France, mais si le concept vous intéresse, vous pouvez contacter Boreas Campers.