RangeRunner : une remorque de camping minimaliste qui ne coûte que 7000€

Comme beaucoup, vous rêvez de pouvoir partir sur les routes dans votre camping-car. Vous arrêter dans un joli coin de forêt ou faire une halte pour la nuit devant un paysage époustouflant. Un camping-car c’est génial, mais les prix de certains sont faramineux. En Floride, le constructeur « local » Runaway Campers propose une remorque quasiment nue pour 7000€. A vous, ensuite de l’aménager comme bon vous semble pour ce prix. Evidemment, si le budget est plus conséquent, vous pourrez également le faire aménager entièrement grâce aux nombreuses options proposées par le constructeur. C’est une remorque géniale pour vivre loin de tout et hors réseau. Découverte.

Un « presque » camping-car pour 7000€

Evidemment, au prix de base, vous ne devez pas vous attendre à trouver la climatisation ou un écran géant, mais le strict nécessaire pour bivouaquer. C’est-à-dire, une remorque que vous devrez aménager en totalité, mais au moins vous aurez la coque. Même si l’intérieur peut paraître nu, vous n’achèterez tout de même pas qu’une simple caisse vide. La remorque a été pensée pour que vous y soyez parfaitement à l’abri du vent, du froid, de la chaleur, etc. La remorque RangeRunner est conçue en panneaux de fibre de verre avec des garnitures en aluminium pour le scellement des bords. Le tout est monté sur un cadre en acier de 1587 kilos. La remorque se pare ensuite d’ailes en plaque de diamant et d’une protection contre les rochers.

Une remorque conçue pour le « hors réseau »

Même s’il vous faudra installer de quoi dormir et manger, l’espace offre une surface raisonnable. Vous pourrez d’ailleurs brancher votre remorque si vous choisissez l’installation dans un camping. Sinon, la RangeRunner dispose d’une unité d’air conditionné de 5000 BTU (1465.36 watts), ce qui vous permettra d’être au chaud, ou au frais selon vos besoins du moment.

Grâce aux nombreuses options disponibles, vous pourrez également l’équiper d’auvents, d’une galerie de toit, des électroménagers, et même ajouter des fenêtres supplémentaires. Pour l’intérieur, ce sera aux futurs baroudeurs de l’équiper intégralement. Couchages, meuble, électroménager, tous ces éléments ne sont pas compris dans le prix de départ. Mais pour 7000€ et une remorque de qualité, on ne peut pas non plus demander la lune.

Toutes les caractéristiques techniques du RangeRunner

Construction à ossature en acier entièrement soudée

Poids : 1587 kilos. Essieu Dexter RV avec moyeux EasyLube

Vérins stabilisateurs à double pliage

Cric avant avec roue amovible

Roues et pneus à rayons blancs de 15 po

Fenêtres en verre de sécurité teinté de 30 po x 20 po avec moustiquaires

Deux portes d’entrée verrouillables de 22 x 42 po pour VR avec clés

Étagère de rangement de 10″ de profondeur

Extérieur en fibre de verre blanche et garniture en aluminium

Coupleur à bille de 2″

Connexion de lumière de remorque standard à 4 broches

Attelage accessoire arrière

Climatisation

Feux arrière à LED

Ailes en plaque de diamant

Intérieur : 1.7 m (l) x 2.38 m (L) x 1.16 m (H)

Le RangeRunner est vendu à partir de 7145 $ (environ 7000€). Plus de renseignements le site Runaway Campers (liste des options disponibles etc.) Nous ne pensons pas qu’elle soit disponible en France, puisque fabriquée en Floride, mais l’idée est intéressante non ?