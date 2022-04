Cette Tiny House construite avec une cabane de chantier n’a couté que 3000 euros à construire

Si vous nous suivez, vous savez forcément que l’on peut construire une maison avec des containers maritimes. Que ce soit pour accueillir vos amis, faire office de bureau ou de studio pour un jeune adulte ou un senior, les petites annexes dans les jardins ont le vent en poupe… Mais un container maritime ne se trouve pas à chaque coin de rue. Il faut de préférence un port proche, organiser la livraison qui peut être couteuse, etc.

Et pourtant, il existe un autre matériau de base, qui se trouve beaucoup plus facilement, qui peut se tracter avec un attelage et qui offre une surface parfaite pour une chambre supplémentaire, un cabinet de soin, un bureau d’artiste ou tout autre petite pièce supplémentaire… Et c’est de la cabane de chantier qu’il s’agit ! Ces petites cabanes métalliques qui servent de refuge aux ouvriers peuvent être transformées en petite habitation, et nous allons vous le prouver tout de suite avec deux exemples concrets ! C’est parti !

La tiny house à moins de 3000€

Dans une vidéo postée sur Youtube, ce constructeur pour le moment inconnu nous explique comment il a transformé une vieille cabane de chantier rouillée, en un cabinet de réflexologie pour son épouse ! Il explique qu’il a d’abord retiré toute la structure métallique de la cabane de chantier récupérée. Ensuite, il l’a couverte d’un toit, isolée du sol au plafond avec de la laine de roche et aménagée en cabinet paramédical pour son épouse. Dans la vidéo, il explique que cette cabane de chantier lui a coûté 250€ et que sa réalisation lui est revenue à moins de 3000€… Comme quoi, même avec un tout petit budget, il est possible de s’offrir une petite pièce supplémentaire avec une Tiny House.

Où trouver une cabane de chantier à vendre ?

Rappelons que la cabane de chantier que l’on appelle aussi bungalow, est un petit bâtiment préfabriqué que l’on installe sur les chantiers pendant la durée des travaux… Elles sont généralement isolées du froid, avec des fenêtres déjà installées, ce qui réduira le coût de votre futur investissement. Le plus simple étant de vous rendre sur les sites de petites annonces en ligne comme sur le Bon Coin où vous trouverez des cabanes de chantier d’occasion à moins de 1000€ ! Neuve, une cabane de chantier coûte évidemment plus cher, mais est aussi plus facile à trouver. Comptez environ 3500€ chez ADC Modules et sensiblement au même prix chez Bcm. Le plus simple étant de contacter chaque prestataire et de faire jouer la concurrence pour obtenir le meilleur prix si vous décidez de l’acheter neuve. Plus d’infos : Astuce de Jardin (Paul) / YouTube.

Un container de chantier transformé en chambres d’hôtes

Au Château du Bec, en Normandie, les propriétaires souhaitaient créer des chambres d’hôtes, en utilisant des matériaux recyclés et écologiques. C’est donc presque naturellement qu’il se sont tournés vers un ancien container de chantier (et non maritime). La Cabane du Bec se destine aux jeunes mariés et se situe dans les 17 hectares du parc du château, au bord d’un étang. Elle dispose d’un lit pour deux personnes (évidemment), d’une salle d’eau, de WC privatif et d’une terrasse flottante avec salon de jardin. Ce deuxième exemple de transformation de cabane de chantier, prouve qu’il n’est pas nécessaire d’investir des milliers d’euros pour obtenir une pièce supplémentaire dans votre jardin, et qu’il est même possible d’en tirer quelques revenus !