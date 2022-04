Stockman dévoile la Rover, une caravane “teardrop” au look agressif avec deux portes latérales

Vous envisagez vos vacances prochaines sous forme de bivouac, mais n’avez pas envie de trainer une grosse caravane derrière vous… Et si vous envisagiez une « larme », ou teardrop, pour vous arrêter une nuit par-ci et une nuit par-là ? La marque australienne Stockman dévoile la teardrop Rover, une petite remorque légère et facile à transporter qui se transforme en abri en quelques secondes seulement. Aucun montage nécessaire: vous vous garez, et vous pouvez manger et dormir sans manutention. Stockman Products, c’est 15 années d’expérience dans la construction de remorques, camping-cars ou nacelles de couchage. La Rover est leur première « larme », et elle est juste géniale… Présentation.

Quelques détails

Cette petite remorque mesure seulement 5 mètres de long, et offre tout le confort d’une caravane « en dur ». Sa ligne de toit arquée et ses deux grands portes latérales la rendent très pratique à utiliser; l’accès à l’espace nuit est facile, et le hayon s’ouvre sur une cuisine aménagée, abritée par celui-ci qui se transforme donc en auvent. Avec la larme Rover, vous pourrez explorer tous les terrains grâce à son équipement pneumatique adapté.

Un petit tour du propriétaire ?

A l’intérieur, la chambre propose un matelas queen size à ressorts, qui se trouve entre les murs isolés en 28 mm de la petite remorque… Une fois les portes (très design) refermées, vous serez à l’abri de la pluie et du froid, mais également des bruits extérieurs. Sous le hayon, se cache donc la cuisine avec un réfrigérateur/congélateur de 107 litres, un grand plan de travail sur toute la largeur, un réchaud au butane qui peut aussi être alimenter par une pompe de 12 V, une table rabattable et de nombreux meubles de rangement.

Trois modèles disponibles à différents prix :

La Rover “Explorer” de base est livrée câblée avec deux batteries 100 Ah 12 V et coûte environ 30 000€. Le modèle Intrepid de niveau intermédiaire commence à 36 900€ et offre des extras comme la galerie de toit, l’auvent pivotant, les panneaux solaires, la tente de douche extérieure et le chauffe-eau, le barbecue pivotant et le réfrigérateur. Enfin, l’Ultra haut de gamme coûte 60 000€ environ et comprend la révision électrique, l’échelle latérale fixe, le système de divertissement TV / DVD et le climatiseur / chauffage à cycle inversé.

Les caractéristiques principales de la Rover

Poids : 1080kg

Poids du ballon : 140 kg

Dimensions : Longueur : 5 m, largeur : 2,15 m, hauteur : 2,05 m (2,15 m avec barres de toit, 2,35 m avec auvent pivotant)

Matelas à ressorts intérieurs de 160 mm

2 coussins de détente

4 prises USB et 2 prises Cig

Lecteur CD avec haut-parleurs intérieurs et extérieurs

Éclairage – 2 lampes de lecture, éclairage intérieur, éclairage extérieur et éclairage de la cuisine

Maille anti-moucherons intégrée et stores occultants complets

Grandes fenêtres aérées pour une ventilation par brise croisée avec blocage et moustiquaire

Réservoir d’eau en acier inoxydable de 120 litres

2 piles de 100 A

Évent de toit avec ventilateur bidirectionnel

Freins à tambour électriques 10″

Suspension indépendante avec ressorts hélicoïdaux et double amortisseur

Roue jockey robuste Ark XO

Attelage pivotant Do35 Cruisemaster

Jantes alliage 17″ avec pneus AT

Les suppléments en option :

Barres de toit robustes pour tinnies ou tente de toit

Garde de pierre

Chauffage/refroidissement à cycle inversé

Moniteur TV avec lecteur DVD – Comprend un support de montage et des prises 12V installées. Prend en charge les lecteurs USB 2.0 et HDMI

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le site Stockman, mais il est peu probable qu’elle soit livrable en France.