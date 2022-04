Maku Trailer : cette remorque caravane bâchée va traverser le Japon pour enregistrer les sons de la nature

Les petites remorques de camping, à mi-chemin entre la caravane et la toile de tente peuvent permettre d’y vivre pour vos vacances, ou transporter vos bagages. Les caravanes sont de petites maisons mobiles qui demandent une bonne dose d’ingéniosité pour les aménager et maximiser l’espace intérieur. Le designer japonais Taichi Kuma a imaginé un modèle très minimaliste, qui permet de vivre aux sons de la nature, tout en restant protégé des aléas climatiques. Sa petite unité mobile, baptisée Maku Trailer, est construite en aluminium et recouverte d’une sorte de toile facile à plier et à ranger. Le designer a décidé de l’utiliser comme station de radio pour écouter les bruits de la nature, mais vous pourriez tout aussi bien l’aménager pour bivouaquer. Présentation.

C’est quoi la Maku Trailer ?

La petite remorque japonaise se veut durable grâce à un cadre en aluminium recouvert de couches de membrane PTFE pour une protection contre les éléments. L’architecte a également ajouté un tapis isolant en fibres de verre transparent qui est positionné entre deux couches de membrane. Cette couche isolante permet de s’adapter, toute l’année, aux différentes conditions climatiques ainsi qu’aux températures extrêmes. Cette petite remorque est une des dernières innovations en matière de logement mobile.

Quelques caractéristiques techniques

Nous ne savons pas grand-chose de la Maku Trailer, mais selon le site Yankodesign, elle ne pèserait que 530 kilos, et pourrait donc être tractée par n’importe quel véhicule ou presque. Le designer la présente comme une alternative au logement, mais nous la qualifierons plutôt d’alternative à une tente de camping… Peut-être un peu plus confortable, puisqu’elle offre la possibilité d’un plancher solide. Les murs translucides captent une faible quantité de lumière, et la nuit, la petite remorque s’illumine comme une lanterne presque magique !

L’intérieur de la Maku Trailer

Le Maku Trailer présente un plan d’étage ultra simpliste et minimaliste… Une simple planche rectangulaire de 3.30 mètres sur 1.80 mètre sert de plancher. A l’intérieur, il n’y a rien du tout, l’utilisateur devra choisir de l’aménager comme bon lui semblera… Dans l’illustration, elle a été transformée en bureau station de radio pour observer la nature. La toile fine permet de pouvoir écouter les bruits environnants. Selon le designer, elle pourrait être utile dans les pays en guerre, et proposer un lieu rapidement monté, à l’abri des regards pour soigner ou surveiller. Alors tente, caravane pliante ou mini camping-car, on vous laisse décider.

L’Ultimate camping-car, un modèle plus élaboré

Dans le même style que le Maku Trailer, nous vous avions présenté il y a peu l’Ultimate Camping-car. Une petite caravane en bois au style vintage, qui nous semble plus proche d’une vraie caravane que la Maku Trailer. Même si le confort y est spartiate, elle nous semble quand même plus adaptée à un bivouac qu’une toile translucide… Mais les goûts et les couleurs ne se discutent pas ! Nous ne savons pas si la Maku Trailer est disponible à la vente; elle ne pourrait être, pour le moment, qu’un simple concept ! Et vous ? Qu’en pensez-vous ?