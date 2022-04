Une (très) étonnante Tiny-House bardée de miroirs, presque invisible et qui se fond littéralement dans la nature

Imaginez une tiny-house invisible (ou presque) de l’extérieur ! Non, elle n’est pas cachée derrière un bouclier d’invisibilité, mais sa conception fait qu’elle se confond complètement dans le paysage… Cette tiny-house nous arrive du Jura, elle se décline en deux modèles, la REFLET L et la REFLET XXL et l’idée nous vient de l’entreprise jurassienne MCF Construction. Professionnels du bois, Benoît et Anne-Fleur Gilles lancent une « branche » de leur entreprise en 2020, ICI&LÀ. Alors que nous sommes en plein confinement, le couple décide d’agrandir la famille, mais leur maison est trop petite et leur quatrième enfant investit la chambre d’amis. Il n’y a donc plus de place pour les amis ! En 2021, Benoît reprend la direction de MCF, installée depuis plus de 50 ans et spécialisée dans la charpente, la couverture, la zinguerie, ainsi que dans la menuiserie. Le couple se dit qu’il faut innover et trouver une solution peu coûteuse pour se loger ou loger des amis. Le concept des petites maisons ICI&LÀ voit alors le jour ! Découverte de ces magnifiques tiny-houses, absolument originales et fabriquées en France !

Le concept ICI&LÀ

La principale caractéristique des tiny-houses ICI&LÀ est d’être des maisons mobiles en bois qui fusionnent avec la nature. Grâce à un revêtement en aluminium qui reflète le paysage environnant comme un miroir, elle se confond dans la nature et agrandit discrètement votre espace de vie. L’intérieur est intelligemment aménagé et l’entrée de la lumière naturelle est privilégiée. Les tiny-houses REFLET sont disponibles sur mesure, avec une façade aluminium, ou une façade bois pour les traditionnalistes. Que ce soit pour un hébergement de loisirs ou un particulier, les tiny-houses REFLET apporte une énorme nouveauté en matière de micromaison… En effet, le revêtement en aluminium est plutôt rare dans le domaine. Les tiny REFLET ont un faible impact sur l’environnement grâce aux matériaux choisis et aux équipements. En effet, il est possible d’inclure un récupérateur d’eau, des panneaux solaires et des toilettes sèches.

La tiny house REFLET L

Le modèle REFLET L se destine plutôt à devenir une annexe à votre maison pour y loger un de vos proches ou y faire votre bureau. Elle offre 12.7 m² de surface et dispose d’une salle de bain avec toilettes, d’un espace salon/cuisine et d’une mezzanine qui peut accueillir deux personnes. L’entreprise propose également l’installation d’un bain nordique, d’un salon de jardin ou d’un escalier rétractable, sur demande. A l’intérieur, la REFLET L dispose d’un salon avec canapé, table basse et fauteuil, d’une salle de bain avec douche, meuble lavabo et toilette sèche avec seau inox et copeaux de bois. A l’étage, on retrouve une mezzanine motorisée avec des espaces de rangement et un couchage pour 2 à 4 personnes.

La REFLET XL

Ce modèle-là se destine à devenir une véritable petite maison mobile: avec 15.2 m² de surface habitable, elle correspond à la taille d’un grand studio… Comme sa petite sœur, elle dispose d’un salon, d’une cuisine entièrement équipée, d’une salle de bain, des toilettes sèches et d’une mezzanine qui accueille un lit confortable en 160×200 et des espaces de rangements.

La démarche écologique de l’entreprise

MCF est une entreprise particulièrement attentive aux matériaux utilisés dans la construction. Ainsi, les matières premières utilisées sont haut de gamme et respectueuses de l’environnement.

L’ossature, les planchers, la charpente, les bardages et les menuiseries intérieures sont faites en bois local du Jura.

L’isolation en laine de bois est issue de forêts gérées durablement.

Les sanitaires made in France sont éco-responsables grâce à des toilettes sans eau, aux robinets à pression contrôlée, et à un kit d’assainissement pour le retraitement des eaux grises avant leur rejet en milieu naturel.

aux robinets à pression contrôlée, et à un kit d’assainissement pour le retraitement des eaux grises avant leur rejet en milieu naturel. Les fenêtres et portes sont conçues en Franche-Comté.

Une pompe à chaleur réversible air/air est installée pour une température constante quelle que soit la saison.

Des panneaux photovoltaïques peuvent être installés sur demande pour une encore plus grande autonomie énergétique.

Pour toute demande de devis ou pour tous renseignements, vous pouvez contactez MCF Construction via le site internet mcf-tinyhouse.com. L’atelier et le bureau d’étude se trouvent 5 chemin de By – 39110 La Chapelle-sur-Furieuse.