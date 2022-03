Une start-up britannique vend un bouclier pour devenir invisible (ou presque) !

Vous avez probablement un jour souhaité être une « petite souris » pour voir ce qui se passait quand vous n’étiez pas là ! Observer et épier vos adolescents, une conversation confidentielle ou une soirée organisée chez vous en votre absence… Et lorsque l’on demande à quelqu’un de faire un vœu, il en est un qui revient souvent: être invisible! Et par conséquent pouvoir voir sans être vu. Et justement, une start-up britannique, Invisibility Shield Co, vient de lancer une campagne sur KickStarter qui promet un bouclier d’invisibilité… Leur objectif était de récolter 6004€ pour lancer leur produit. En quelques jours et à l’heure où nous écrivons ces lignes, ils ont déjà atteint la somme folle de 105185€ ! Harry Potter n’a qu’à bien se tenir on dirait ! Présentation.

Une approche ludique du bouclier

La start-up britannique semble nous vendre du rêve quand même ! Elle affirme en effet que grâce à un simple panneau, elle peut nous conférer le pouvoir de l’invisibilité. L’ambition d’Invisibility Shield Co semble être une approche plus ludique qu’utile de son objet tout droit sorti d’un film de science-fiction. En effet, elle invite surtout ses futurs clients à surprendre ses amis ou éviter ses ennemis. Il ne faut pas y voir une quelconque utilité dans la vie de tous les jours… Quoique !

Quel est donc cet objet étrange ?

Imaginez un grand panneau semi-transparent derrière lequel vous pourriez disparaître mais qui laisserait apparaître le paysage qui vous entoure… C’est l’étonnant concept du bouclier d’invisibilité proposé en crowdfunding depuis quelques jours seulement. Les créateurs affirment avoir fabriqué 25 modèles déjà fonctionnels, et compte bien les commercialiser pour le grand public ! Ils précisent que le bouclier fonctionne sans alimentation car le procédé employé est seulement optique et non électronique. Le panneau d’invisibilité serait en fait un réseau de lentilles optiques qui permettrait de manipuler la réfraction naturelle pour faire disparaître une personne ou un objet derrière le panneau. « Chaque bouclier utilise un réseau de lentilles conçu avec précision pour diriger une grande partie de la lumière réfléchie par le sujet loin de l’observateur, en l’envoyant latéralement sur la face du bouclier vers la gauche et la droite » : c’est l’explication donnée par les fondateurs sur le site Kickstarter !

Et combien coûte ce bouclier d’invisibilité ?

Deux formats sont disponibles: l’un à 49€ qui sera un petit bouclier de 310 x 210mm, afin d’épater vos amis lors d’une soirée, et l’autre à 299€ pour des dimensions de 950 x 650mm. Pour chaque option, il faudra ajouter 29€ de frais de port. La start-up prévoit une livraison en décembre 2022, un cadeau de Noël à prévoir! Mais gaffe à ne pas faire disparaître les cadeaux, ce serait ballot ! Bon le concept est sympa, très futuriste, mais tout de même: le panneau nous rendra peut-être invisible, mais question pratique, on fait comment ? Se promener dans la rue avec un panneau d’un mètre risque d’être un peu compliqué non ? Allez, accordons leur le fait que ce soit ingénieux et rigolo, même si nous ne sommes pas complètement persuadés de sa réelle utilité ! Plus d’infos : Invisibility Shield Co. (Kickstarter)