Un bouclier acoustique dotées de haut-parleurs pour réduire les nuisances sonores urbaines

Lorsqu’on vit en milieu urbain, nous avons tendance à fermer les fenêtres de notre appartement dans le but de nous isoler des bruits extérieurs entrainés par les voitures, les chantiers de construction, les passants, etc. Cependant, cela bloque l’air frais.

Choisir entre les deux a toujours été difficile dans la mesure où le fait de s’exposer de façon prolongée aux bruits et le manque d’oxygène sont tout aussi néfastes pour la santé. Utiliser un casque à réduction de bruit peut à cet effet être solution idéale. Toutefois, porter ce genre d’accessoire tout le temps chez soi n’est pas très pratique.

Des haut-parleurs accrochés aux fenêtres pour atténuer le vacarme urbain

Pour ces raisons, des chercheurs de l’Université de technologique de Nanyang, à Singapour, ont développé une technologie qui devrait nous permettre d’atténuer les bruits urbains tout en bénéficiant d’une bonne aération. Le fait que cette solution a été développée dans la cité-état semble tout à fait logique compte tenu du fait qu’avec ses 8 millions d’habitants, Singapour est l’une des métropoles les plus peuplées au monde.

La technologie mise au point par l’équipe dirigée par Gan Woon-Seng repose sur le principe du « bruit contre le bruit ». Concrètement, pour réduire les bruits provenant de l’extérieur, ils ont conçu un système qui reprend le concept des casques antibruits. Pour créer leur « bouclier acoustique », ils ont installé 24 petits haut-parleurs sur la grille métallique d’une fenêtre ouverte, rapporte Ndtv.com.

Une réduction jusqu’à 10 décibels

Aussi, lorsque le système détecte un bruit provenant de l’extérieur, les haut-parleurs émettent des ondes sonores qui atténuent la nuisance. Le système peut baisser le son entrant de 10 décibels et fonctionne mieux sur les bruits tels que ceux des trains ou des travaux de construction. Il est incompatible avec les nuisances imprévisibles à haute fréquence telles que les aboiements de chien.

Gan Woon-Seng et ses collaborateurs espèrent en tout cas que leur solution permettra aux citadins de garder les fenêtres de leur appartement ouvertes pour une ventilation naturelle. En plus de pouvoir améliorer la santé des gens en réduisant les nuisances sonores et améliorant ainsi le sommeil, celle-ci devrait réduire le recours aux climatiseurs énergivores.

L’idée d’installer une vingtaine de haut-parleurs sur une fenêtre peut paraître exagérée pour certains, mais l’équipe affirme travailler sur l’amélioration du concept.