Quel est le meilleur rideau anti-bruit ?

Vos murs sont mal insonorisés, et les bruits de vos voisins vous insupportent ? Ou vous vivez, en ville, près de pollutions sonores, telles qu’une rue passante, ou une rue piétonne ? Saviez-vous que près de 10 % des Français expriment une forte préoccupation vis-à-vis des pollutions sonores ? Selon l’Organisation mondiale de la Santé, ces nuisances sonores occupent la deuxième place en termes de morbidité, juste après la pollution atmosphérique, parmi les facteurs de risques environnementaux en Europe. Et, en France, environ 40 % des résidents des agglomérations de plus de 250 000 habitants sont exposés à un niveau sonore dépassant les 60 décibels (dB) en raison du trafic routier, selon le ministère de la Santé. Pour tenter de limiter ces nuisances et préserver votre intégrité psychique, il existe un accessoire indispensable : le rideau anti-bruit. Mais, comment le choisir pour qu’il soit le plus efficace possible ? On vous explique tout immédiatement.

Qu’est-ce qu’un rideau anti-bruit ?

Un rideau anti-bruit ressemble à un rideau classique, mais il est conçu différemment pour vous protéger des nuisances sonores. La plupart du temps, les rideaux anti-bruit sont conçus avec des matériaux spéciaux et des techniques visant à atténuer les nuisances sonores. Par exemple, ils sont généralement plus épais que les rideaux traditionnels. Et, ils sont aussi fabriqués à partir de matériaux spécifiques conçus pour absorber le son. C’est le cas du velours, du feutre, ou de matériaux techniques spéciaux. De plus, pour être de véritables remparts contre les bruits environnants, ils sont souvent formés de plusieurs couches ayant chacune un rôle différent. Ainsi, la première couche peut absorber le son, la seconde peut réfléchir les bruits extérieurs pour les bloquer. Enfin, les rideaux anti-bruit, les plus haut-de-gamme, intègrent aussi des technologies acoustiques, comme une certaine porosité du tissu, ou des matériaux spécialement conçus à cet effet.

Pourquoi s’équiper de rideaux anti-bruit ?

Réduire, voire supprimer les bruits dans une maison relève quasiment de l’impossible. Certes, il existe des techniques d’isolation qui permettent d’insonoriser une pièce, voire une maison. Ces travaux coûtent généralement très cher, et le rideau anti-bruit se présente comme une solution peu couteuse pour limiter les effets du bruit sur notre santé. Un rideau anti-bruit peut également disposer de plusieurs autres fonctions, comme préserver la chaleur à l’intérieur ou la fraîcheur en été. De plus, en choisissant un rideau anti-bruit s’intégrant à votre décoration intérieure, vous ajoutez une touche agréable à votre intimité.

Comment choisir un rideau anti-bruit ?

Avant de vous indiquer comment le choisir, il faut savoir qu’il existe deux types de rideaux anti-bruit : l’acoustique et le phonique. Le phonique va isoler une pièce des bruits extérieurs. Le rideau acoustique, lui, va permettre de réduire les bruits extérieurs jusqu’à 18 dB selon le modèle choisi. Bien entendu, l’épaisseur du rideau est primordiale dans l’atténuation des bruits. Plus il comporte de couches, plus il est efficace.

La matière utilisée, comme le velours, le feutre naturel ou le polyester, affecte également les performances du rideau. Quant aux prix, ils varient en fonction de la matière et de l'étanchéité, avec des modèles basiques de 90 à 130 € et des rideaux haut de gamme pouvant atteindre 600 € par mètre de tissu.