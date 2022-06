“Ecolo et moins cher que le bêton” cette entreprise invente le mur anti-bruit végétalisé, une aubaine pour la biodiversité

Lorsque l’on habite à la campagne, on se pose rarement la question du bruit environnant… A l’heure actuelle, c’est une chance de ne pas être gêné par le bruit mais lorsque l’on vit en ville, les pollutions sonores et visuelles sont des problèmes majeurs qui peuvent réellement empoisonner la vie des habitants. En Allemagne, la société Naturawall a mis au moins des murs anti-bruit végétalisés afin de résoudre les deux problématiques suivantes : ne plus être embêté par le bruit et ne plus voir sa source ! Le crédo de cette entreprise était donc de créer des murs acoustiques qui seraient végétalisés, et l’aventure a débuté en 2009… A cette époque, les pollutions sonores et visuelles n’étaient pas au centre de préoccupations des autorités. En 2022, elles sont devenues un enjeu pour les populations citadines et Naturawall a LA solution ! Présentation.

Le mur Naturawall c’est quoi ?

Ce mur est prévu pour être le plus efficace possible contre le bruit, sans pour autant dénaturer le paysage… Il vise même plutôt à l’embellir avec cette verdure ! Il est fabriqué avec des matériaux écologiques, les plantes sont soigneusement sélectionnées pour leurs fonctions dépolluantes et couvrantes, mais également pour que la biodiversité revienne autour de ces murs. Chez Naturwall, le « vert » remplace le bruit ! Les murs anti-bruit dans les villes deviennent une nécessité, mais souvent ils sont plutôt laids et apportent une pollution visuelle.

Comment fonctionne-t-il ?

Les concepteurs de ce mur l’ont souhaité simple et rapide à construire. Il est formé d’un système de modules en acier galvanisé à haute température, ce qui lui permet une très longue durée de vie, et une résistance à toutes épreuves. Grâce à lui, le bruit est réduit de 98.5% grâce à une importante masse de terre apportée, mais sans qu’il n’ait besoin de fondations couteuses. Les différents modules en acier se clipsent ou se vissent les uns aux autres pour former la structure. Le mur Naturawall est en fait un système à étage qui s’avère plus efficace que les murs connus… De plus, comme il est facile à implanter et à monter, il s’adresse aussi bien aux particuliers avec un petit jardin, qu’aux entreprises ou aux collectivités. Et comme ce mur offre un système de godets en étages, les plantations, sont, elles aussi, faciles à réaliser et croissent rapidement.

Et la végétalisation des murs alors ?

En fonction de vos envies, de vos goûts mais également de la région dans laquelle sera installé ce mur, Naturawall vous conseillera sur les plantations à choisir, en fonction de leurs capacités d’absorption des particules de pollutions, particules fines etc. L’entreprise allemande s’entoure des meilleurs spécialistes en végétalisation pour que votre mur soit aussi efficace que joli à regarder. Et bien sûr, quelques mois après avoir installé votre mur et vos plantations, vous verrez revenir les oiseaux, les abeilles, les papillons et différents insectes qui avaient déserté…

En choisissant des plantes mellifères, votre mur pourrait même devenir un nouveau lieu de villégiature pour les lézards et abeilles solitaires… Retrouvez tous les détails techniques du mur végétalisé anti-bruit Naturawall. Pour toutes demandes de contacts ou devis, rendez-vous dans la rubrique dédiée du site internet. Le siège français se trouve au 47 rue Lachmann, 38000 Grenoble.