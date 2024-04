Nudura, un bloc de construction coffrant et isolant pour des maisons sans climatisation ni chauffage

Le secteur du bâtiment est en constante évolution, et c’est plutôt une bonne nouvelle pour la planète. Pendant des dizaines d’années, le béton a été la matière utilisée par toutes les entreprises, pour créer des logements, des établissements publics, etc. Le ciment, utilisé pour fabriquer le béton, reste un polluant de l’atmosphère. L’industrie cimentière, consciente de ce problème, vise à réduire de 24 % ses émissions polluantes d’ici à 2030, selon François Petry, président du Syndicat français de l’industrie cimentière (SFIC), et directeur-général de Lafarge Holcim, premier groupe cimentier. En attendant, d’autres matériaux de construction, plus écologiques, émergent, comme les Blocs Coffrants Isolants (BCI). Je vous présente, les BCI Nudura, un matériau d’avenir pour remplacer les matériaux classiques. Découverte.

Un bloc coffrant et isolant, deux en un

Les blocs Nudura jouent un rôle essentiel comme coffrage pour la construction des murs. Ils se composent de deux panneaux isolants en polystyrène expansé, placés parallèlement et reliés par un système breveté d’entretoises articulées intégrées. Une fois empilés et solidement reliés, ces blocs sont prêts à recevoir du béton coulé à l’intérieur. Cette combinaison crée une enveloppe qui présente deux avantages majeurs : une grande capacité de stockage et une faible conductivité thermique. Cette faible conductivité thermique réduit le flux de chaleur à travers le mur, ce qui se traduit par une consommation d’énergie réduite pour le chauffage et le refroidissement.

Quatre technologies en une pour ces BCI

Ces blocs de construction sont une innovation technologique 4 en 1 qui combine plusieurs fonctionnalités pour faciliter et renforcer la construction de murs isolés. Comme l’explique le site officiel Nudura, le procédé se compose de quatre éléments essentiels :

Le système breveté DURAFOLD® est équipé d’entretoises articulées qui permettent un transport facile de tous les blocs coffrants isolants Nudura.

Les crochets de verrouillage DURALOK® sont conçus pour fixer solidement les blocs en place. Grâce à un verrouillage à trois dents , ils assurent une connexion robuste entre les blocs, garantissant la stabilité de la structure.

, ils assurent une connexion robuste entre les blocs, garantissant la stabilité de la structure. Avec DURAMAX®, bénéficiez de l’un des plus grands blocs coffrants isolants du marché, mesurant 2 438 mm x 457 mm. Ce bloc propose une excellente isolation thermique et acoustique, tout en étant simple à manipuler et à installer.

DURASENS qui est, en réalité, une conception symétrique des blocs qui permet une réversibilité dans les quatre sens, proposant une flexibilité maximale lors de la construction.

Un exemple de construction à Taupont, Morbihan

Thomas Kerzerho, investisseur immobilier et propriétaire d’une entreprise de gros œuvre, a récemment lancé la construction d’une maison à étages de 135 m² à Taupont, dans le Morbihan. Son choix s’est porté sur le bloc coffrant isolant Nudura en raison de ses excellentes propriétés isolantes et étanches, parfaitement adaptées aux exigences de la RE2020. Il a décidé, dès la phase de conception, d’utiliser des BCI afin que les futurs habitants puissent profiter de leurs caractéristiques énergétiques. En effet, grâce au BCI Nudura, la température à l’intérieur de la maison reste au-dessus de 15 °C en hiver, même sans chauffage, et ne dépasse pas 25 °C en été.

De plus, le retour sur investissement est rapide, estimé à six ans en moyenne pour une maison individuelle, et seulement trois ans pour un bâtiment à forte consommation énergétique comme un hôtel. En savoir plus sur ce concept, rendez-vous sur le site officiel des blocs Nudura.