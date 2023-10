Sublime Systems invente un procédé pour décarboner le ciment en utilisant l’électrolyse à la place des fours

La fabrication du ciment est un procédé relativement énergivore. De plus, il s’agit d’une source importante de CO₂. Et pour cause, afin de produire de la chaux pure, le calcaire est chauffé à plus de 1 000 °C dans un four souvent alimenté au charbon. Le calcaire lui-même possède un taux de concentration élevé en dioxyde de carbone. Ce dernier représente environ 50 % de son poids. Cependant, il est ardu, voire impossible de capturer ce gaz au cours du processus de production du ciment. En conséquence, les cimenteries représentent, à elles seules, près de 8 % des émissions mondiales annuelles de CO₂. La décarbonation de ce secteur devient alors une nécessité.

Un procédé écologique

Partant de ce constat, Sublime Systems a inventé un procédé de fabrication de ciment neutre en carbone. L’approche adoptée par l’entreprise est intéressante dans la mesure où elle ne cherche pas à capturer le carbone pour réduire ses émissions, ni encore moins à acheter des crédits carbone. Au lieu de cela, elle élimine les rejets de gaz à effet de serre tout au long du processus. Pour y parvenir, la société a abandonné les fours au profit d’un processus électrochimique alimenté par des énergies renouvelables. La nouvelle technique repose plus précisément sur l’électrolyse.

Un électrolyseur à la place du four

Grâce à l’électrolyse, l’eau produit de l’hydrogène et de l’oxygène, mais également un gradient de pH entre les deux électrodes. L’acide qui se forme au niveau de l’anode entre en interaction avec un minéral contenant du calcium pour créer des ions de calcium dissous, lesquels se déplacent ensuite vers la cathode. En atteignant un certain niveau d’acidité, les ions réagissent avec l’élément généré au niveau de l’électrode positive, produisant de l’hydroxyde de calcium solide. Également appelé chaux de construction, ce dernier est l’un des principaux ingrédients nécessaires à la fabrication du ciment. La technologie de Sublime Systems permet ainsi de s’affranchir des fours traditionnels pour produire le même sous-produit.

« L’électrolyseur de Sublime est une variante de l’électrolyseur à séparation d’eau. Une électrode produit une solution qui extrait le calcium des minéraux inertes, laissant derrière elle un silicate réactif. La seconde électrode produit de l’alcalinité, qui précipite le calcium (également connu sous le nom de chaux) sous la forme d’un solide pur et réactif. Le calcium et les silicates réactifs sont mélangés dans un processus à basse température pour obtenir le produit final – Sublime CementTM. », explique l’entreprise sur son site officiel.

Une production à grande échelle d’ici à deux ans

Grâce à son concept innovant et son rendement élevé, la technologie de production à zéro émission de Sublime Systems est désormais certifiée ASTM 1157. Autrement dit, le ciment produit à partir du procédé inventé par la société est conforme aux exigences américaines et internationales relatives aux matériaux de construction. Actuellement, la société possède une installation pilote dont la capacité de production se limite à 100 t par an. Cependant, Sublime Systems ambitionne de construire une première usine commerciale d’ici à 2025. Que pensez-vous de cette invention pour décarboner le ciment ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .