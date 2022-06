Jacques Moineau : Ils inventent un “jardinichoir” pour faire revenir les oiseaux et pipistrelles sur vos balcons

Si vous habitez dans une maison avec jardin, vous avez peut-être installé des nichoirs à mésange, ou des cabanes pour les oiseaux, afin de préserver la biodiversité, et de profiter de leurs gazouillis au petit matin. Mais si vous habitez en appartement, vous vous demandez peut-être s’il existe une solution pour installer un nichoir à oiseaux qui soit joli, utile et adapté à votre balcon ou garde-corps… Nous avons peut-être trouvé l’objet idéal, inventé par une entreprise montpelliéraine. Il s’appelle « Jacques Moineau » et c’est le premier jardinichoir, fabriqué en France par l’entreprise Verdangry… Financé par une campagne participative, il devrait être disponible en novembre prochain. Découverte !

Faire revenir les oiseaux et les chauves-souris en ville !

Le but de l’entreprise Verdangry est de proposer une solution qui favorise la biodiversité à ceux qui ne possèdent pas de jardin, mais un balcon ou une terrasse. Les abris se font très rares en zone urbaine, et selon Verdangry, l’état des populations des oiseaux est inquiétant… Toutes les espèces connaissent une légère baisse des individus ou une stagnation. Certaines espèces comme les martinets noirs, sont, eux, en grand danger, ils auraient perdu 39% de leur population en 10 ans seulement… Les chauves-souris, que l’on appelle aussi pipistrelles sont également des espèces menacées, pourtant si importantes. Ces disparitions sont dues aux aléas climatiques, mais également à la bétonnisation, ou en d’autres termes, à la destruction de leur habitat naturel par l’homme.

Jacques Moineau, le jardinichoir c’est quoi ?

Le jardinichoir se présente sous la forme d’une jardinière pour y planter quelques fleurs. Juste au-dessous, se trouve trois alcôves et sur les côtés, deux gîtes. Les alcôves sont destinées aux petits oiseaux, et les gîtes aux pipistrelles qui peuvent s’y cacher et s’y reposer. Grâce à ce jardinichoir, votre balcon ou même garde-corps de fenêtre peut devenir un refuge pour les oiseaux. Verdangry préconise une installation à partir du 2ème étage d’un immeuble mais il est bien sûr possible de l’installer dès le premier étage, avec un peu moins de chance de le voir occupé. Aucun risque de voir les abris mouillés par la jardinière qui est en acier, et donc parfaitement étanche. Un autre avantage du jardinichoir : vous débarrasser des mouches et des moustiques qui feront un mets de choix pour les oiseaux et pipistrelles.

Un geste pour la nature

Dans une interview accordée au journal 20 minutes, Anthony Gontier, l’un des inventeurs du jardinichoir Jacques Moineau explique : « Si vous n’avez pas d’espace vert, si vous n’avez pas de jardin, faire quelque chose pour la nature, cela peut paraître un peu compliqué. Cette solution permet à ces personnes, qui ont la volonté d’agir, de pouvoir le faire. » Le jardinichoir devrait être en vente d’ici la fin de l’année en jardinerie et magasins de bricolage et livré à ceux qui avaient participé à la campagne KissKiss Bank. Pour le moment, le jardinichoir est proposé au prix de 249€ et les associés du projet savent que le prix de départ est prohibitif. Ils assurent travailler sur la réduction des coûts de revient pour proposer un produit plus accessible. Mais, ils précisent aussi qu’ils ne se fourvoieront pas en important des marchandises d’Asie ou d’ailleurs. Ils souhaitent conserver la fabrication de leur produit avec du bois français et par des entreprises locales; ce sont les valeurs de l’entreprise.