Les « tuiles-nids » en terre cuite pour protéger les oiseaux des villes s’exportent dans toute l’Europe

Lorsque je me promène à Paris, j’ai beaucoup de mal à rester sereine face aux pigeons qui inondent la capitale. Je cite Paris, car je ne vis pas loin, mais c’est aussi le cas de nombreuses autres villes du monde. Dans certaines villes, comme à Rome, il est même interdit de les nourrir pour éviter leur prolifération, et leurs fientes acides qui endommagent les bâtiments. Nous serions plutôt en France, du genre à les chasser avec des pics anti-oiseaux. En Turquie, c’est tout l’inverse qui se produit, comme Nathalie vous l’expliquait dans cet article de 2020. Dans la ville de Corum, une entreprise avait lancé des tuiles-nid, plutôt originales, qui permettaient de couvrir une maison, mais également d’offrir un nid aux oiseaux. Et, apparemment, ces tuiles-nid commencent à s’exporter hors des frontières turques. Retour sur cette drôle d’invention qui pourrait conquérir le monde.

Les tuiles-nid, qu’est-ce que c’est exactement ?

La tuile-nid, inventée par cette entreprise turque, se présente comme une tuile classique, en terre cuite. Mais, au lieu d’être plate ou ondulée, elle est surmontée d’un petit nichoir, lui aussi en terre cuite, intégrée sur ladite tuile. En disséminant quelques tuiles sur une toiture, les oiseaux vont y nicher, évitant ainsi d’envahir la toiture entière et se contentant d’un gîte installé. De plus, en concentrant ces tuiles sur le toit d’un bâtiment, elles évitent aux oiseaux de s’installer dans d’autres lieux plus problématiques. Il faut juste accepter d’héberger des pigeons qui, forcément, y éliront domicile.

Un succès assez inattendu

Si, au départ, cette invention pouvait faire sourire, elle s’avère finalement être très efficace pour ceux qui l’ont choisie. À tel point que, comme l’explique l’un des créateurs, Başaranhıncal dans une interview accordée au journal aa.com.tr, l’Allemagne et l’Autriche, plus axés sur la biodiversité que la France, auraient déjà passé commande. D’ailleurs, il conclut par ces mots : « après avoir acheté et utilisé le produit, les gens nous appellent et nous remercient pour notre approche humaine, même s’ils n’achètent pas le produit. Beaucoup de gens le voient sur les réseaux sociaux et de tels retours nous rend heureux et motivés ».

Un concept qui s’exporte en Europe

J’ignore si le fabricant turc avait déposé des brevets sur son invention, mais il semblerait que les tuiles-nid intéressent d’autres entreprises. En effet, aux Pays-Bas, l’entreprise Klass Kuinen conçoit déjà des tuiles nichoirs, qu’elle vend apparemment très bien sous le nom de Colored Droofs. Et, elle pousse un peu plus la réflexion en précisant que ces tuiles nichoirs ont été conçues en collaboration avec Vogelbescherming Nederland, l’association néerlandaise de protection des oiseaux. Le designer précise également que la tuile Birdhouse n’est pas seulement un objet décoratif, car, sous la tuile, se trouve un panier de nidification en bois et grillage anti-oiseaux.

Ce système permettrait une meilleure ventilation, et empêcherait les oiseaux de s'aventurer sous d'autres tuiles du toit. Ces tuiles nichoir se trouvent en différents coloris et sont en vente sur le site Colored Roofs.