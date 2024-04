Des scientifiques « décryptent » le chant des oiseaux qui dorment, et c’est fascinant !

Il s’en passe des choses pendant que l’on dort ! Nous rêvons tous, par exemple, même si nous ne nous souvenons pas toujours de nos rêves. Certains font aussi des rêves lucides, qui est un type de rêve où la personne qui dort devient consciente qu’elle est en train de rêver. Hormis les rêves, les dormeurs bougent, voire sont somnambules et se déplacent ou parlent en dormant. Ces derniers, appelés somniloques tiennent rarement des propos cohérents, néanmoins ils sont compréhensibles pour celui qui les écoute. Les humains ne sont pas les seuls à bavarder en dormant, les oiseaux, eux, continuent de chanter dans leur sommeil. Finalement, rien d’étonnant, mais des scientifiques, dans cette étude, ont imaginé interpréter le chant des oiseaux en phase de sommeil. Et, vous allez voir que c’est assez stupéfiant. Décryptage.

Les oiseaux chantent en dormant

Tous les oiseaux ne produisent pas de sons lorsque le sommeil les envahit, mais c’est le cas du rossignol, par exemple, ou de l’oiseau étudié dans notre cas : le tyran quiquivi. L’étude scientifique, menée par une équipe originaire d’Argentine, explique ce choix puisque le tyran quiquivi est l’un des oiseaux les plus populaires de cette région du monde. Plusieurs pistes sont possibles pour les oiseaux qui chantent en dormant. Cela peut être un comportement instinctif, un mécanisme de défense, une communication nocturne ou encore une décharge du stress accumulé dans la journée.

L’interprétation des « rêves » des tyrans quiquivi ?

Les chercheurs ont suivi les contractions musculaires du conduit vocal d’un oiseau et ont recréé le chant qu’il émettait silencieusement pendant son sommeil. Le résultat audio est un appel très spécifique, ce qui a permis à l’équipe de comprendre le contenu du rêve de l’oiseau. Durant le sommeil des oiseaux, la partie de leur cerveau responsable du chant diurne reste active, présentant des schémas semblables à ceux observés durant l’éveil. Des chercheurs de l’Université de Buenos Aires (UBA) ont précédemment démontré que ces schémas cérébraux activent les muscles vocaux des oiseaux, leur permettant de « rejouer » silencieusement une chanson durant leur sommeil. Cependant, jusqu’à présent, il n’a pas été possible de cartographier précisément le traitement de cette activité nocturne.

Que peuvent-ils bien raconter ?

Dans leur nouvelle étude, les chercheurs de l’UBA ont transformé les mouvements des muscles vocaux effectués pendant le rêve aviaire en chansons synthétiques. Pour comprendre, il faut savoir que les sons vocaux d’un oiseau sont émis par un organe unique qu’il possède seul, le syrinx. Situé à la base de la trachée, l’air qui passe fait vibrer tout ou partie des parois de l’organe, tandis qu’un sac aérien environnant agit comme une chambre de résonance. La hauteur du son produit dépend de la tension exercée par les muscles environnants sur le syrinx et les voies respiratoires. Et, savoir à quoi ils rêvent, et peut-être le rêve de Gabriel Mindlin, spécialiste des mécanismes physiques derrière le chant des oiseaux et auteur correspondant de l’étude.

Il explique leur expérience par ses mots : « les rêves sont l’une des parties les plus intimes et insaisissables de notre existence. Savoir que nous partageons cela avec une espèce aussi éloignée est très émouvant. Et, la possibilité d’entrer dans l’esprit d’un oiseau qui rêve – en écoutant le son de ce rêve – est une tentation à laquelle il est impossible de résister ». Je le crois sur parole, j’aimerais tellement savoir à quoi rêve mon chien, lorsqu’il se dandine dans tous les sens malgré un sommeil profond ! Vous aussi, vous trouvez ce type d’étude sur les animaux fascinante ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Par ailleurs, vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .