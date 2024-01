Les conseils de la Ligue Protectrice des Oiseaux (LPO) pour nourrir et abreuver nos amis à plumes en hiver

Nous sommes en hiver depuis quelques jours seulement, et pour le moment, les températures sont plutôt douces, voire trop pour la saison. Vous connaissez sans doute le dicton « Noël au balcon, Pâques au tison », nous verrons si le froid s’installe et si les fêtes de Pâques seront glaciales. En attendant, certains petits êtres vivants que nous aimons observer et écouter, souffrent du froid. Et pour cause : la nourriture se fait rare, et ils crient famine. Eux, ce sont les petits oiseaux, que l’on appelle aussi « oiseaux du ciel ». Voici quelques conseils prodigués par la LPO (Ligue Protectrice des Oiseaux), référence en la matière, en France. Découverte.

Faut-il nourrir les oiseaux toute l’année ?

À cette question, la LPO répond par la négative et conseille de les nourrir de novembre à fin mars. De plus, en cas de neige ou de gel, hors de ces périodes, il faut aussi les aider à se nourrir, car la nourriture se raréfie. Cependant, cette question est sujette à controverse, car certains spécialistes affirment, au contraire, qu’il faut nourrir les oiseaux toute l’année, puisque s’ils sont habitués, ils cherchent moins leur nourriture. De plus, et même en été, la bétonisation fait que leurs réserves nourricières s’amenuisent.

Quels sont les endroits stratégiques des postes de nourrissage ?

En hiver, il faut donc nourrir les oiseaux, mais également les abreuver. Mangeoires et abreuvoirs doivent, dans la mesure du possible, être placés en hauteur, loin des murs, des buissons et des grosses branches. De plus, il faut veiller à ce que ceux-ci ne sont pas accessibles par les prédateurs, et notamment par les chats, qui font des ravages sur la faune sauvage. De plus, pensez à les installer dans un endroit visible depuis votre fenêtre, si vous souhaitez les observer. Enfin, si vous installez plusieurs mangeoires, éparpillez-les dans votre propriété afin d’éviter les concentrations d’oiseaux, et les conséquences qui en découleraient. Ces conséquences concernent particulièrement les déjections, qui peuvent être vectrices de maladies. Pour éviter cela, pensez à les nettoyer régulièrement, et à vérifier que l’eau de l’abreuvoir n’a pas gelé.

Quelle nourriture peut-on leur donner ?

Commençons parce qu’il ne faut pas leur donner ! Le premier des aliments à éviter c’est le pain ! Ils adorent le déguster, mais il est mauvais pour eux. En effet, il va gonfler dans leur estomac et pourrait leur être fatale. Les oiseaux ne sont pas carnivores : on oublie donc les restes de viandes, de poissons, et le lard fumé, certes gras, mais d’origine animale. Idem pour le fromage ! Mis à part Maître Corbeau sur son arbre perché, avez-vous déjà vu un oiseau manger du Camembert ? Le dernier aliment interdit, l’huile de palme, qu’il faudra remplacer par de l’huile de colza ou de tournesol. Quant aux aliments bénéfiques pour les oiseaux, ils sont nombreux néanmoins doivent de préférence être adaptés à leurs besoins :

Épluchures de légumes

Graines spécifiques « oiseaux du ciel » ou « oiseaux de la nature »

Graines de colza, de tournesol noires.

Fruits de saison : raisin, pomme, poire, etc.

Cacahuètes (non grillés, non salées).

Maïs concassé.

Graisse végétale (en pain, par exemple).

Amandes, noix, noisettes, etc.

Boules de graisse et graines SANS FILET

Si vous préparez vous-même vos mélanges pour les oiseaux, utilisez de l’eau, jamais de lait, il est indigeste pour les oiseaux ! Enfin, si vous souhaitez quotidiennement contribuer à la préservation de la vie sauvage sur votre propriété (jardin, cour, terrasse, balcon…) et agir en faveur de la biodiversité en adoptant des comportements écocitoyens, vous pouvez vous joindre au réseau de Refuges LPO .

En vous inscrivant à ce programme, vous aurez accès à de nombreux conseils techniques concernant la connaissance des habitants de votre Refuge, les aménagements à effectuer dans votre jardin ou sur votre balcon. Vous bénéficierez également d’un suivi personnalisé assuré par un spécialiste de la faune et de la flore sauvage. Que pensez-vous de ces conseils ? Quels sont les autres aliments que vous offrez aux oiseaux du ciel ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

