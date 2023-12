Une mangeoire ou un abri connecté pour nourrir les oiseaux en hiver, mais pourquoi faire ?

Vous aimez observer les petits oiseaux qui viennent chercher de quoi remplir leurs estomacs dans votre jardin ? Mais pour les observer, il faut, soit être très rapide, soit se poster et attendre patiemment leur venue. Pourquoi ne pas investir dans une mangeoire connectée qui vous permettra de nourrir de manière optimale les oiseaux en hiver et de les observer depuis votre canapé ? De plus, ce peut être un outil important quant au recensement des oiseaux du ciel. En effet, vous allez pouvoir découvrir que certaines espèces d’oiseaux passent de temps à autre dans votre jardin, alors que vous ne le soupçonniez certainement pas. Pourquoi et comment nourrir les oiseaux du ciel en hiver ? Et pourquoi une mangeoire connectée peut-être utile pour les protéger ? On vous explique tout !

Pourquoi faut-il nourrir les oiseaux en hiver ?

Le nourrissage des oiseaux en hiver est primordial pour assurer leur survie. Pendant cette période, les insectes et autres vers de terre ne sont plus aussi disponibles qu’en été et les champs sont labourés en attente des prochains semis. Nos pauvres oiseaux du ciel n’ont pas grand-chose à se mettre sous le bec et nous devons les aider. Le saviez-vous, par exemple, qu’une petite mésange perd un tiers de son poids chaque nuit pour maintenir sa température corporelle ? Nos petits oiseaux sauvages comptent donc sur la main de l’homme pour les aider à passer l’hiver. Vous pouvez alors leur donner des mélanges de graines comme de l’avoine, du blé ou de l’orge, mais également des graisses végétales, des pommes, des poires, mais évitez les scoubidous. Les plus anciens comprendront l’allusion à la chanson de Sacha Distel ! Le plus judicieux étant peut-être d’opter pour des boules de graines déjà formées, à condition d’ôter OBLIGATOIREMENT le filet plastique qui entoure les boules. Posez-les simplement entre deux branches, ils sauront se débrouiller !

Pourquoi opter pour une mangeoire ou un abri connecté ?

En hiver, le but est de nourrir les oiseaux, bien sûr, pour leur permettre de passer cette froide saison. La mangeoire connectée va vous permettre de savoir quand il faut recharger en graines, et par ailleurs d’identifier les espèces qui viennent se restaurer. Ainsi, si vous apercevez de nombreuses perruches ou plutôt des mésanges, vous pourrez adapter l’alimentation en fonction de vos hôtes. Enfin, si vous avez de la chance, un couple d’oiseaux pourra prendre votre abri pour un hôtel et vous permettre d’assister à la construction du nid, à la ponte, puis à l’éclosion des œufs au printemps, au nourrissage des oisillons, etc. Une aventure à vivre absolument, si vous aimez observer les oiseaux du ciel !

Un exemple, avec la mangeoire connectée Bozily HD 1080P

Cette mangeoire à oiseaux Bozily est alimentée de manière améliorée par une batterie rechargeable intégrée, constamment rechargée par un panneau solaire, assurant une surveillance continue de l’activité aviaire. Dotée d’une fonction imperméable à l’eau, elle maintient l’alimentation au sec et prévient les dommages dus aux conditions extérieures. La détection de mouvement PIR et la capture automatique proposent trois fonctions (Photo/Vidéo/Lecture), enregistrant automatiquement des vidéos ou des photos lorsqu’un oiseau se trouve à moins de 10 m de la caméra de la mangeoire.

Cette caméra est compatible avec une carte TF de 32 Go (incluse). Fonctionnant de jour comme de nuit, elle est équipée d'une lumière IR de 940 NM qui s'allume automatiquement la nuit, procurant des enregistrements en noir et blanc. C'est un cadeau idéal pour tous les amoureux de la nature. La mangeoire connectée Bozily est disponible au prix de 95,99 €* et fait partie des moins chères, parfaites pour commencer votre surveillance des oiseaux du ciel. Cependant, il existe de nombreux modèles de mangeoires connectées à différents prix et abritant parfois de très hautes technologies.

*Le prix a été relevé le 27 novembre 2023, il est susceptible d’être modifié par le site vendeur.