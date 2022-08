La mangeoire connectée, une invention innovante pour nourrir les oiseaux et les observer sans les déranger

Avec les chaleurs de ces derniers jours, vous avez peut-être aperçu quelques oiseaux, becs grands ouverts, à la recherche d’un peu d’eau pour s’hydrater… Fontaine, piscine ou coupelle d’eau fraîche installé sur votre fenêtre, leur auront peut-être sauvé la vie… A cette période de l’année, les oiseaux du ciel, donc sauvages, recherchent plus de l’eau que de la nourriture et c’est une bonne chose que de vouloir les protéger… Si, comme nous, vous aimez aussi les observer, voire les photographier, vous avez dû vous apercevoir que ce n’était pas une mince affaire ! Et si vous vous équipiez d’une mangeoire intelligente et connectée ? Non seulement vous pourriez les observer depuis votre salon, les photographier, voire aider à leur recensement auprès de LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) … Découverte !

Une mangeoire connectée c’est quoi ?

Oublions pour une fois, la cabane à oiseaux fabriquée avec du bois récupéré et quelques vis… La mangeoire connectée comme la Bird Buddy ou la Birdfy Feeder de Netvue, sont des mangeoires plus design et bourrées de technologies. Concrètement, une mangeoire connectée est donc intelligente ! Les inventeurs de la Bird Buddy ont doté leur mangeoire d’une caméra et d’une intelligence artificielle reliées à une application pour smartphone. Dès qu’un oiseau vient se nourrir ou s’abreuver, la mangeoire vous envoie une notification. Vous allez alors pouvoir « voir sans être vu » et admirer le petit goinfre qui a pénétré dans la mangeoire. Bien sûr, vous allez aussi pouvoir le photographier sans bouger de votre canapé et même grâce à l’intelligence artificielle, savoir de quelle espèce il s’agit.

Bird Buddy, une campagne Kickstarter explosive !

Lors du lancement de la campagne de financement, Bird Buddy avait explosé les compteurs et réunit 7 962 850 € de financement… De quoi largement lancer la production ! Actuellement en précommande, la Bird Buddy est proposée à 199 dollars (au lieu de 225) et la livraison est prévue en décembre 2022. Une version avec un toit solaire est également proposée au prix de 269 dollars. En revanche, nous ne savons pas si la livraison sera assurée en France. Nous adorons le concept de cette mangeoire connectée… La Ligue de Protection des Oiseaux encourage l’installation de nichoirs, ou mangeoires connectées ou d’installer une petite camera dans une cabane à oiseaux, et à transmettre vos photos pour pouvoir suivre la nidification ou tout simplement vous permettre d’observer les oiseaux en ne vous approchant pas trop pour ne pas les déranger. Plus d’informations ? Rendez-vous sur la page My Bird Buddy.

Une mangeoire connectée disponible en France ?

En France la marque NETVUE, une entreprise innovante fondée en 2010 et spécialisée dans les solutions pour la maison intelligente, propose la Birdy Feeder, qui fonctionne exactement sur le même principe que la Bird Buddy. Cette mangeoire connectée est un petit concentré de technologie… Une invention géniale qui permet de filmer et photographier les oiseaux avec une résolution de 1920 x 1080P et de reconnaître grâce à son immense base de données, plus de 6000 types et espèces d’oiseaux différents. Une mine d’or pour les ornithologues en herbe, comme pour les experts ! Pour nourrir les oiseaux cet automne, et pouvoir les observer toute l’année, sans les déranger, cette invention est absolument géniale ! Qui sait, vous découvrirez peut-être des oiseaux rares, dont vous ne soupçonniez même pas la présence dans votre jardin.