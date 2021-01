Bird Buddy : cette mangeoire intelligente prend en photo les oiseaux en indiquant leurs espèces

Comment admirer de plus près les oiseaux tout en leur donnant à manger mais sans leur faire peur ? Question épineuse, n’est-ce pas ? Pourtant, un projet bien pensé peut vous désormais résoudre votre dilemme ! Il s’agit de Bird Buddy, une mangeoire intelligente qui photographie et identifie toutes les espèces d’oiseaux qui s’y posent !

Comment ça, une mangeoire intelligente ?

Eh oui, des créateurs ont eu la formidable idée de créer une mangeoire intelligente connectée, appelée Bird Buddy, qui est une mangeoire dotée d’une caméra et d’une intelligence artificielle qui sont reliées à une application sur votre smartphone.

Ainsi, dès qu’un oiseau a le bonheur de se poser sur la mangeoire, Bird Buddy le détecte et vous informe via une notification sur votre smartphone. Vous pouvez ensuite discrètement admirer votre petit visiteur et même prendre des photos inédites à ajouter à votre collection d’oiseaux. Car, effectivement, en plus de vous permettre de satisfaire votre passion pour les oiseaux, Bird Buddy est également capable de détecter l’espèce à laquelle l’oiseau appartient. Selon les développeurs de l’application, Bird Buddy peut reconnaître plus de 1000 espèces d’oiseaux.

Une campagne Kickstarter explosive

Si ce concept atypique a attiré notre attention, c’est parce qu’il a fait un carton sur les plateformes de financement Kickstarter et Indiegogo. Figurez-vous que si, à la base, les créateurs du projet souhaitaient récolter 50.000 euros pour concrétiser leur projet, ils ont, à ce jour lundi 18 janvier 2021, pu récolter 4.190.158 euros sur Kickstarter !

Apparemment, il est déjà possible de pré-commander votre Bird Buddy en vous rendant sur mybirdbuddy.com. La mangeoire connectée vous coûtera 149 euros et est disponible dans le monde entier. Toutefois, les premières livraisons ne commenceront qu’en septembre 2021.