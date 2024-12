L’invention de la cage à oiseaux autonettoyante Reli Birddy fait le buzz sur Kickstarter

Les oiseaux sont des animaux fragiles et sensibles aux agents pathogènes, voilà pourquoi ils ont besoin d’un environnement propre et sain. C’est ce qui a poussé Reli, fondée en 2021, à lancer en décembre dernier le Birddy Smart Bird House, un nichoir doté d’une fonctionnalité d’enregistrement en accéléré. Celui-ci connaît un énorme succès sur Kickstarter. Actuellement, la start-up propose une cage à oiseaux tout-en-un qui combine une technologie de pointe avec une conception réfléchie pour le bien-être de ces animaux : le Reli Birddy. Cette cage intelligente est également disponible sur la plateforme de financement à un prix d’environ 528 €. Découvrez sa particularité !

Spacieuse et facile à déplacer

Cette cage intelligente mesure 82 × 46 × 180 cm, permettant à votre oiseau de se déplacer, de voler et de s’épanouir aisément. Elle est, en outre, dotée de quatre grandes ouvertures à l’avant, ainsi que sur le côté pour qu’il puisse entrer et sortir librement. Tout a été pensé pour lui offrir un confort maximal, avec des possibilités infinies de jeu et d’interaction. Au-delà de son côté spacieux, le Reli Birddy propose cinq options d’éclairage personnalisables, dont un mode de nidification qui crée une ambiance naturelle à la tombée de la nuit. À noter que cette cage est conçue avec un cadre en acier forgé et des mangeoires en acier inoxydable, et est équipée de roues pivotantes pour vous permettre de la déplacer facilement.

Une fonction d’auto-nettoyage disponible

Le Reli Birddy dispose d’un système de nettoyage automatique et d’un désinfectant à lumière UV. Des fonctions destinées à créer un environnement plus sûr et plus sain pour les oiseaux. Leurs fientes sont automatiquement balayées dans un bac à déchets, où elles sont traitées avec un désinfectant à lumière UV pour éliminer les bactéries et les odeurs. Elles sont ensuite stockées soigneusement jusqu’à ce que vous soyez prêt à le vider. Les concepteurs indiquent que les performances du désinfectant à lumière UV, qui cible particulièrement les germes et bactéries nocifs causés par les fientes et les résidus, ont été testées en laboratoire. Ils ont opté pour un processus en deux étapes pour s’assurer que la cage reste propre et sain.

Distributeurs d’eau et de nourriture intelligents

Un autre avantage du Reli Birddy est qu’il est équipé de distributeurs d’eau et de nourriture avancés. La mangeoire trie les enveloppes ou les coquilles de graines au fur et à mesure que la nourriture est distribuée. Ensuite, les coquilles vides et les résidus sont éliminés automatiquement, permettant de garder la zone d’alimentation propre à tout moment. La mangeoire peut également être réglée pour se remplir à des heures programmées. Le distributeur d’eau, quant à lui, évacue automatiquement l’eau usagée et la remplace à chaque fois par de l’eau fraîche et propre.

Notons qu’il existe une application dédiée, disponible en 16 langues, pour tout programmer et surveiller la quantité de nourriture et d’eau distribuée, ainsi que la température et l’humidité à l’intérieur de la cage. Cette dernière est aussi équipée d’un cadran numérique, pouvant être utilisé pour contrôler les différentes fonctions proposées. Pour information, le Reli Birddy a dépassé largement les 19 238 € attendus sur Kickstarter, car à l’heure où nous écrivons cet article, il a déjà récolté plus de 130 000 €. Vous pouvez contribuer au projet pour cette cage intelligente ici. Comment trouvez-vous cette cage intelligente ? Seriez-vous prêts à l’adopter pour vos compagnons à plumes ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Votre participation à cette campagne de financement participatif symbolise votre volonté de soutenir un créateur dont le projet n'a pas encore été concrétisé. Il est important de prendre en considération les risques potentiels. Neozone ne peut être tenue responsable des engagements pris par le créateur ni de la distribution des récompenses. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.