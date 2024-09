TriMax Pro, le premier ordinateur portable à triple écran affole les compteurs sur Kickstarter

Je travaille sur ordinateur portable au quotidien, et je ne possède pas de « second » écran. Concrètement, je divise mon écran en deux lorsque le besoin se fait sentir, mais j’avoue que ce n’est pas très commode. Un second écran ? Oui, mais encore faut-il avoir de la place sur le bureau ! Un ordinateur portable à triple écran, voilà ce qu’il me faudrait peut-être ? Et, justement, actuellement sur Kickstarter, on trouve le TriMax Pro, une nouvelle solution pour répondre à cette problématique. Trois écrans en un, ce serait le paradis, et apparemment, je ne suis pas la seule à le penser, car il cartonne en précommandes. Je vous embarque à la découverte de ce petit bijou informatique. C’est parti.

Un grand écran, indispensable en cas d’utilisation intensive

De mon côté, je ne jure que par un ordinateur portable de 17 pouces, impossible de travailler sur plus petit ! Les créateurs du TriMax Pro ont pensé à ceux, comme moi, qui cherchent à maximiser l’espace d’affichage, mais en conservant un format « portable ». Sur cet ordinateur innovant, les écrans secondaires ne sont pas « ajoutés » à l’écran d’origine, car il intègre directement trois écrans dans son design. Cela élimine le besoin de câbles supplémentaires, souvent encombrants et difficiles à gérer. Cela élimine aussi les galères liées à la connexion de plusieurs écrans, j’ai déjà tenté, mais vite abandonné ! Dans les détails, le TriMax Pro propose, non pas un écran gigantesque, mais trois écrans différents : deux latéraux de 10,5 pouces et un central de 16 pouces, parfait lors de la correction de documents, par exemple. Tous les écrans proposent une résolution de 1920 × 1280, ce qui garantit une bonne qualité d’image, avec une luminosité maximale de 400 Nits.

Quid des performances de cet ordinateur triple écran ?

Conçu pour fonctionner sous Windows 11 Pro, il se décline en plusieurs configurations. La version de base, ou « Barebones », est équipée d’un processeur Intel Core i5-1235U et d’une carte graphique AMD Ryzen 7 7735HS, associés à 16 Go de RAM et à un SSD de 512 Go. D’autres fonctionnalités sont à souligner comme un pavé tactile à 10 points, une connexion Wi-Fi 6E pour des vitesses internet plus rapides, du Bluetooth 5.3, et un lecteur d’empreintes digitales pour une sécurité renforcée. Concernant l’autonomie, un autre problème récurrent des ordinateurs portables, celle du TriMax Pro assure six heures d’utilisation disons « normales ». Il paraît évident que si vous regardez uniquement des vidéos, ou utilisez des logiciels gourmands, l’autonomie sera réduite.

Et, le prix de ce petit bijou ?

J’ignore si le fabricant s’attendait à un tel succès, mais la campagne sur Kickstarter atteint déjà près de 48 000 € sur les 4 500 espérés ! Pour le modèle de base, tablez sur 799 $ soit 717 €, soit une économie de 38 % par rapport au prix auquel il sera commercialisé : 1 200 $ (1078 €). Un modèle plus puissant, avec 32 Go de RAM et un SSD de 2 To, est également proposée en précommande au prix de 1 179 $, soit approximativement 1 058 €. Et, vous ? Allez-vous craquer pour ce petit bijou dont les livraisons sont prévues en novembre prochain ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

