Sealvo, un dispositif de mise sous vide très ingénieux fait son entrée (avec succès) sur Kickstarter

Comment conservez-vous vos aliments ? Au réfrigérateur ou au congélateur, voire en bocaux si vous disposez d’un potager ? Il existe une autre manière de conserver les aliments que le magazine Rustica estime très tendance cette année : la mise sous vide avant réfrigération ou surgélation. Il est possible de tout mettre sous vide : poissons, viandes, légumes pour une meilleure conservation et un gain de place certain. Néanmoins, je ne connais pas énormément de personnes qui utilisent la mise sous vide, probablement parce que les machines sont encombrantes ? Le Sealvo, qui vient de faire son apparition sur le marché via une campagne sur Kickstarter pourrait bien changer la donne. Cet appareil de mise sous vide, peu encombrant et toujours à portée de main, va redéfinir la manière de conserver les aliments à la maison. Je vous le présente immédiatement.

Le fonctionnement du Sealvo

Le Sealvo fonctionne grâce à une pompe intégrée qui extrait efficacement l’air des sacs de conservations. En éliminant l’oxygène, il prévient le développement des bactéries aérobies responsables de la détérioration des aliments et ralentit l’oxydation, un processus qui affecte particulièrement les fruits, les légumes et les viandes. Jusqu’ici rien de nouveau, les machines à mises sous vides procèdent toutes ainsi. Le principal atout du Sealvo réside dans sa forme : un petit appareil rond, portable qui vient aspirer l’air dans les sachets munis d’une valve. En observant son fonctionnement, il me rappelle les poches que j’utilise l’été pour gagner un maximum de place dans mes bagages.

Un appareil très simple à utiliser

Avec lui, nul besoin d’aspirateur comme c’est le cas avec les poches à vêtements, il fonctionne en autonomie et dispose de la fonctionnalité « One-Touch », qui permet de sceller sous vide en une seule pression, en quelques secondes. Néanmoins, et comme c’est souvent le cas avec ces machines, il fonctionne uniquement avec une large gamme de sacs spécialement conçus pour cet usage. Ces sacs, réutilisables et respectueux de l’environnement, permettent d’allier conservation des aliments et réduction des déchets plastiques. Le Sealvo peut également s’adapter à divers types d’aliments : des produits frais comme les légumes et les viandes, aux aliments secs comme les noix et les céréales, en passant par des plats cuisinés ou même des liquides, grâce à des options spécifiques de scellage.

Et, ils fonctionnent aussi pour les bocaux !

La mise sous vide des bocaux peut être un vrai calvaire, et surtout être dangereux, car il faut les plonger dans l’eau bouillante. Le Sealvo propose par ailleurs de mettre sous vide vos bocaux avec une simplicité déconcertante. Vous fermez le bocal avec le couvercle Sealvo, vous appuyez sur le bouton de l’appareil, et le vide à l’intérieur se fait quasiment instantanément. De plus, et c’est aussi une bonne nouvelle, il est complètement silencieux selon les dires du fabricant. Je possède une machine à mettre sous vide, et elle est vraiment très bruyante !

Enfin, sachez qu’il se dote de fonctionnalités de sécurité avancées, comme une protection contre la surchauffe, ce qui en fait un appareil fiable et durable. Le Sealvo vous intéresse ? Il est disponible en précommande sur Kickstarter au prix de 47 € et les livraisons sont prévues en février. Alors ? Convaincus par ce petit appareil ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Votre participation à cette campagne de financement participatif symbolise votre volonté de soutenir un créateur dont le projet n'a pas encore été concrétisé. Il est important de prendre en considération les risques potentiels. Neozone ne peut être tenue responsable des engagements pris par le créateur ni de la distribution des récompenses. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.