BocUp, l’invention d’un kit innovant pour mettre sous vide les bocaux recyclés indéfiniment

Avec les rythmes de fous que nous imposent nos vies actuelles, cuisiner de bons petits plats peut être compliqué. Pour certains, les repas se traduisent par des produits cuisinés, réchauffés au micro-ondes, qui ne sont pas forcément les meilleurs pour la santé. Souvenez-vous des temps anciens, où la cave de vos grands-parents était une réserve de bocaux en tous genres. Légumes du jardin, plats cuisinés en prévision de repas futurs, fruits au sirop, etc. La mise sous vide traditionnelle est malheureusement tombée en désuétude, il faut reconnaître que cette tâche est parfois très chronophage. Pour faire revenir les bocaux sous vide dans la cuisine, Pascal Béhar et Flore Marquis ont inventé BocUp et entendent révolutionner notre manière de préserver la fraîcheur des aliments dans des bocaux recyclés. Présentation.

D’où est venue l’idée de cette invention ?

BocUp est un système de mise sous vide nomade, inventé par Pascal Béhar, qui propose une nouvelle expérience alimentaire. Son invention découle d’un constat : le rythme effréné de vie moderne nous prive souvent du plaisir de cuisiner et du partage de repas conviviaux. Ce projet est aussi l’œuvre de Flore Marquis qui a apporté toute son expertise sur la vision globale d’un projet tourné vers le bon sens : communication douce, low tech, recyclage, santé… Face à cette réalité, l’équipe derrière BocUp a entrepris de créer un outil ayant pour objectif de proposer une solution vertueuse pour donner une seconde vie aux bocaux récupérés. Cette innovation française, protégée par un brevet, est originaire de Ligugé dans la Vienne, elle pourrait révolutionner notre expérience culinaire en favorisant la confection de produits frais, mis sous vide facilement.

BocUp, qu’est-ce que c’est ?

BocUp est une innovation ingénieuse qui se présente sous la forme d’un système de cloche qui s’accompagne d’une pompe manuelle. Son fonctionnement est simple : il aspire l’air du bocal pour créer le vide, préservant ainsi la fraîcheur des aliments. Plus qu’un simple outil, BocUp représente une solution surprenante pour réaliser le vide dans vos bocaux recyclés. L’inventeur de ce système a conçu le kit BocUp dans un souci écologique et avec la simplicité d’utilisation à l’esprit. En associant cette invention à une pompe à vide d’air pour bouteille de vin déjà existante sur le marché, BocUp s’inscrit dans la tendance low tech et offre aux utilisateurs une solution écologique et économique pour tendre vers le zéro déchet.

Comment ça marche ?

Le kit BocUp se compose de plusieurs éléments essentiels pour réaliser une mise sous vide efficace de vos bocaux en verre compatibles avec des couvercles à épaules de 84 ou 65 mm. Pour garantir la fraîcheur de vos aliments, suivez ces étapes simples :

Après avoir rempli votre bocal, assurez-vous que le couvercle est bien étanche et refermez le bocal sans trop serrer.

Positionnez le joint sur les épaules du bocal.

Insérez le bouchon de la pompe dans le goulot de la cloche.

Placez la cloche sur le joint que vous avez préalablement positionné sur les épaules du bocal.

Mettez la cloche en place sur le bouchon et commencez à pomper tout en maintenant une légère pression sur la cloche. Continuez jusqu’à ressentir une certaine résistance.

Retirez la pompe, puis décompressez l’air en pinçant légèrement le bouchon. Retirez ensuite la cloche.

Pour vérifier la réussite de la mise sous vide, tapotez doucement le couvercle tendu qui devrait légèrement paraître creux, signe que le vide a bien été créé. Si le bocal n’est pas sous vide, le couvercle émettra un son creux. Tous les produits BocUp sont disponibles sur la boutique du site internet et vous verrez qu’ils sont financièrement très accessibles ! En savoir plus, rendez-vous sur bonjourbocup.fr.

