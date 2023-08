Ornetin : l’invention d’un piège sélectif abordable et « redoutablement efficace » contre les frelons asiatiques

Ils sont arrivés en France en 2004 par le biais d’une poterie chinoise livrée dans le Lot-et-Garonne et depuis, ils n’en finissent pas d’inquiéter. Eux, ce sont évidemment les frelons asiatiques, terribles prédateurs d’abeilles domestiques et solitaires, qui déciment progressivement nos abeilles et notre écosystème. Des centaines de pièges à frelons ont été inventés au cours des vingt dernières années, pour tenter de lutter contre leur prolifération. Nous savons désormais qu’il sera impossible de les éradiquer. Du côté de Gelos, petite commune des Pyrénées-Atlantiques, Lorenzo Pons, un ingénieur passionné de nature, a inventé un piège à frelons asiatiques novateur pour protéger ses précieuses ruches. Baptisé « Ornetin », ce piège sélectif, réutilisable et efficace est totalement nouveau et original. Nous vous proposons de le découvrir immédiatement.

D’où lui est venue l’idée de cette invention ?

L’idée de commercialiser ce piège à frelons asiatiques lui est venue après avoir conçu un prototype pour ses propres besoins. Il poste alors une vidéo sur YouTube, Récolte de frelon asiatique – Piège Ornetin, et atteint des milliers de vues. Les commentaires pleuvent, les demandes aussi. Il se dit alors qu’il y a probablement un besoin et que son piège peut intéresser d’autres « chasseurs de frelons asiatiques ». Face à l’engouement suscité par la vidéo, Lorenzo Pons et ses amis, Hervé et Christophe Chalons, décident de commercialiser leur invention pour aider les apiculteurs à lutter contre l’invasion des frelons asiatiques.

Le piège à frelon asiatique Ornetin, qu’est-ce que c’est ?

Ornetin se distingue des autres pièges à frelons asiatiques existants par sa sélectivité et sa simplicité d’utilisation. Conçu sans bain liquide au fond, il fonctionne à l’horizontal, permettant ainsi uniquement aux frelons d’entrer sans possibilité de sortie. Pour assembler le piège, il suffit de placer un support absorbant au fond d’un bocal Le Parfait de diamètre 100 mm. Il est, par exemple, possible de déposer de la paille, du coton ou de l’essuie-tout, puis de verser délicatement du sirop sur le support. Une fois l’appât prêt, l’entonnoir, façonné par une imprimante 3D, est vissé sur le bocal. Le piège est ensuite placé horizontalement dans le jardin, prêt à attirer les frelons asiatiques en quête de nourriture.

Comment utiliser ce piège à frelons asiatiques ?

Pour piéger efficacement les frelons asiatiques, suivez ces étapes simples. Commencez par déposer quelques brins de paille au fond d’un bocal à vis de diamètre 100 mm, tels que les modèles de la marque « Le Parfait ». Ensuite, versez deux cuillères de sirop sur la paille et vissez fermement le piège Ornetin sur le bocal. Installez le piège à l’horizontal dans un endroit stratégique et laissez les premiers frelons asiatiques y entrer. Une fois le piège amorcé, les frelons attireront leurs congénères à l’intérieur. Lorsque le piège est plein, plongez-le dans un seau d’eau pendant 15 min pour neutraliser les insectes. Ensuite, videz le contenu du piège, lavez-le soigneusement et remettez un nouvel appât pour continuer à capturer les frelons indésirables. Avec cette méthode simple et efficace, vous pourrez réduire la présence de frelons asiatiques dans votre environnement de manière responsable.

Une campagne de financement participatif pour septembre ?

La production à grande échelle pose actuellement un problème aux inventeurs, notamment pour la fabrication des entonnoirs par impression 3D. Lorenzo Pons a donc décidé de lancer un financement participatif sur la plateforme Ulule en septembre pour récolter les fonds nécessaires à l’acquisition d’un moule à injection. Cela permettra de rendre le piège plus abordable pour les apiculteurs et de contribuer à la préservation des abeilles face à l’invasion des frelons asiatiques. Chaque contributeur du financement participatif recevra un piège Ornetin en remerciement de son soutien. En attendant, vous pouvez commander votre piège pour 9,90 € sur le site Ornetin.

cliquez sur la bulle à droite pour publier un commentaire). x Veuillez laisser un commentaire à ce sujet Que pensez-vous de cette innovation ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte ().