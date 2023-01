L’invention d’un piège à frelon asiatique inspiré de la nasse qui se visse sur un pot de confiture ou de Nutella

Arrivés depuis presque 20 ans en France, les frelons asiatiques représentent un vrai fléau. Ces insectes hyménoptères sont de redoutables ennemies des abeilles. Ils tuent nos petits pollinisateurs et pourront finir par affecter tout l’écosystème. En cette période d’hiver, les reines frelons se cachent. Les apiculteurs doivent ainsi s’attendre à leur grand retour vers le printemps en s’équipant comme il se doit. Parmi les nombreuses solutions existantes pour les affronter, il y a celle commercialisée par l’entreprise Broodminder. Un petit dispositif simple, réutilisable et également imprimable en 3D afin de capturer efficacement les frelons.

Un système bocal + couvercle

L’invention a été conçue comme un couvercle à visser sur un bocal de type « Le Parfait » d’un diamètre de 100 mm. Il convient également pour les pots de confiture Bonne Maman de 750 g et 370 g ainsi que les pots de Nutella de 1 000 g et 400 g. Alvéolé, l’accessoire dispose d’une cavité munie d’une petite ouverture au fond servant d’entrée principale aux frelons dans le bocal. Une fois à l’intérieur, les insectes ne parviendront plus à en sortir. Cette technique reprend le principe de la nasse utilisée pour capturer d’autres types d’animaux (le plus souvent des poissons).

Afin d’attirer les insectes à l’intérieur du bocal, il est recommandé d’utiliser un appât sous forme de sirop (recette disponible ici). Le piège peut être installé à proximité de la ruche et une fois plein, le contenant est ensuite plongé dans un seau d’eau durant dix minutes dans le but de noyer les frelons. Le couvercle est muni d’autres trous facilitant la pénétration de l’eau. Vidé, le piège peut aussi tôt être remis à sa place, prêt à capturer d’autres frelons. Ce dispositif est disponible à l’achat (9,50 €) ou directement imprimable en 3D.

Les frelons asiatiques peuvent-ils être éradiqués ?

Aujourd’hui et en raison de leur propagation, les frelons asiatiques restent difficiles à éradiquer. Leur vitesse de reproduction porte même à croire qu’il est aujourd’hui impossible de les faire disparaitre totalement. D’autre part, il n’existe aucune campagne de lutte nationale pour lutter contre ce fléau. Les apiculteurs n’ont pas d’autres choix que de mettre en place les solutions, dont certaines très originales, afin de protéger leurs abeilles.

Les inventeurs développent et partagent différentes méthodes et sortes de pièges. En plus des solutions matérielles, il est également possible de faire appel à des entreprises professionnelles pour détruire les nids de frelons lorsqu’on en découvre un. Notons qu’en hiver, cela s’avère inutile, car ils sont abandonnés.