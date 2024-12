HausHouse, l’invention d’un nichoirs à oiseaux urbain, compatible avec toutes les fenêtres

Chaque année, les concours d’inventions et d’innovations sont de petites mines d’or dans lesquelles nous découvrons des concepts géniaux. En France, depuis plus de 100 ans, le Concours Lépine récompense les meilleures inventions dans tous les domaines. Et, dans un autre registre, plus axé sur l’environnement, l’écologie ou les problèmes sociétaux, nous avons le James Dyson Awards au Royaume-Uni depuis 20 ans. Cette année, un étudiant allemand s’est penché sur un problème qui me semble majeur : la diminution de la biodiversité en ville, et notamment l’impact de l’urbanisation sur les oiseaux. Et, c’est vrai que dans certaines villes, les oiseaux « ne chantent plus » ! Face à cette problématique, Ludwig Ehrenberg, étudiant à l’université Hochschule für Gestaltung de Schwäbisch Gmünd en Allemagne, a conçu HausHouse : un refuge pour les oiseaux urbains. Découverte.

Une double mission : refuge et protection

Avec son « asile pour oiseaux », traduction de HausHouse, l’étudiant en design cible deux problématiques majeures qui concernent les oiseaux. La première étant que les oiseaux « reviennent » en ville, chassés des campagnes par l’utilisation de pesticides et l’urbanisation massive. Leurs habitats naturels disparaissent progressivement et ils cherchent des refuges ! Cependant, les habitats naturels pour les oiseaux sont plutôt rares en ville, et ces derniers s’exposent aussi à d’autres dangers : les chats domestiques, les voitures, ou d’autres prédateurs comme les rats. La ville offre certes des ressources alimentaires, mais pas d’espaces de nidification. C’est là qu’intervient HausHouse, un petit nichoir qui vient se fixer solidement, en hauteur, directement sur les cadres des fenêtres.

Une approche centrée sur les besoins des oiseaux

Ludwig Ehrenberg, en étudiant le design de produits, a choisi d’adopter une perspective originale : concevoir un objet destiné non pas aux humains, mais aux oiseaux. Son inspiration, il l’a tout simplement puisée dans son observation du déclin des oiseaux en ville. Amoureux de ces petits volatiles, il a allié sa passion et son projet d’étude pour créer le HausHouse. Et il est vrai que les oiseaux ne sont pas très souvent la cible de ce genre d’initiatives, généralement plutôt axées sur les abeilles. Le résultat est un nichoir qui se distingue par sa fonctionnalité, sa facilité d’utilisation et son esthétisme.

L’installation du HausHouse est très simple

En réalité, et c’est peut-être sa plus grande force, le nichoir s’installe avec une simplicité déconcertante. Son système repose sur une tige extensible qui fonctionne comme une barre de traction, fixée solidement au cadre de la fenêtre sans risque de l’endommager. La structure comprend un réceptacle ajustable grâce à une vis, permettant de positionner le nichoir à la hauteur idéale. Pour garantir la sécurité et le confort des oiseaux, le nichoir est conçu avec un système rotatif robuste, rendant son nettoyage rapide et efficace. Grâce à ses trois vis sphériques à l’arrière, le nichoir peut être ouvert et entretenu sans difficulté par celles et ceux qui l’installeront.

La tige qui revient sur la fenêtre permet de le retirer pour le nettoyer, et éventuellement de l'approvisionner en coton ou en brindilles pour aider les oiseaux à trouver les éléments fondateurs de leurs futurs nids. Personnellement, j'adore l'idée, même si le design pourrait être amélioré pour qu'il se fonde dans le décor.