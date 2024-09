ProtectHeat, l’invention d’un dispositif anti-incendie intégré directement dans le tableau électrique

Les incendies d’origine électrique représentent près d’un quart des incendies d’habitation recensés chaque année en France métropolitaine. Les risques sont d’autant plus élevés dans la mesure où de plus en plus de personnes préfèrent réaliser elles-mêmes l’installation de leur centrale solaire ou éolienne domestique. Pour nous aider à y remédier, un diplômé de l’ECE Paris a inventé un dispositif anti-incendie pensé spécifiquement pour les tableaux électriques installés dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. Baptisée ProtectHeat, cette solution innovante fonctionne de manière autonome. Elle est capable de détecter les anomalies et de couper le courant en cas de danger imminent.

Des unités de contrôle de la température

Concrètement, le module a pour rôle de surveiller en permanence la température des fils dans le tableau électrique. En cas de surchauffe, il interrompt automatiquement l’alimentation en électricité de la ligne suspecte. Ethane KALIFA affirme avoir inventé le ProtectHeat à la demande de son père qui travaille en tant qu’électricien. Il s’avère que ce dernier devait souvent réparer des installations électriques brulées et voulait trouver un moyen d’éviter ce phénomène. Le boitier intègre deux composants principaux. L’unité de contrôle traite les données de température et envoie une alerte par SMS en cas de problème. Les unités de mesure de température sont quant à elles composées de capteurs de température. Elles surveillent en continu la température des fils électriques et sont reliées à un microprocesseur qui gère le fonctionnement du système dans son ensemble.

Un écran intégré

Pour prévenir les départs de feu, le microcontrôleur du ProtectHeat compare les données de température recueillies aux valeurs de seuil préprogrammées. En cas de dépassement du seuil établi, le contacteur concerné entre en action pour interrompre le flux électrique, éliminant ainsi le risque d’incendie. La possibilité pour l’utilisateur de recevoir des alertes par SMS signifie que le système fonctionne sans qu’il soit nécessaire de disposer d’une connexion internet. De plus, le boitier intelligent est équipé d’un petit écran Oled qui affiche en temps réel les informations nécessaires.

Un concept unique

Par rapport aux produits concurrents ayant un objectif similaire, le ProtectHeat diffère selon son inventeur par le fait qu’il est en mesure de transmettre en temps réel les informations sur les températures. De plus, cela s’effectue à moindre coût. Après avoir développé une première preuve de concept réussie, Ethane KALIFA travaille actuellement à l’EVT (Engineering Validation Test). Cette étape lui rapproche de la finalisation de son produit. Autant dire que le boitier pourrait bientôt atteindre le marché.

En attendant, il convient de noter que cette invention a remporté une médaille d’or au concours Lépine International 2023. Elle a également reçu le Prix Coup de Cœur de la Chambre de Commerce et de l’Industrie, le ProtectHeat se présente actuellement au James Dyson Award. Plus d’infos : protectheat.com. Que pensez-vous de ce dispositif de prévention et de sécurité ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .